Han forlod Ikea, gik sammen med Skype-medstifter og startede møbelfirma: Nu henter de 818 mio. kr.

Den danske møbeludlejer Nornorm har haft succes med en model, der forlænger møblers levetid markant. Det får investorer til at skyde mere end trekvart mia. kr. i selskabets vækstplaner

Vækstrater på 20 pct. om måneden, 500 virksomhedskunder med bl.a. Volvo og Netflix i kartoteket og et budget, der peger i retning af profit inden for et halvt år.

Siden Nornorms fødsel i 2020 er den danske møbeludlejningstjeneste vokset hastigt. Tallene og en klimarelevant forretningsmodel har hjulpet til at hente over trekvart mia., nærmere bestemt 818 mio. kr., i en ny finansieringsrunde. Tallet skal ses i betragtning af, at de aktive møbelabonnementer forventes at svare til en årlig omsætning på 97 mio. kr., når kalenderen viser 2023.

Faktaboks Nornorm og Verdane Nornorm er en dansk virksomhed, der udlejer kontormøblementer på abonnementsbasis. Selskabet har vundet flere priser i Norden og Europa for sin cirkulære forretningsmodel. Verdane er en international kapitalfond med over 33 mia. kr. under forvaltning. Fonden fokuserer på teknologibaserede virksomheder med klimarelevante forretningsmodeller.

Kapitalfonden Verdane bliver med en ejerandel på lige over 20 pct. den største investor i ejerkredsen, som bl.a. også omfatter Ikea, mens eksisterende partnere skyder mere kapital i møbelprojektet.

Partner i Verdane Erik Osmundsen roser både lederteamets kompetencer og brancheerfaring samt kundetilfredsheden. Men det er særligt kerneproduktet, han kalder “centreret omkring bæredygtighed”, der har sporet fonden ind på Nornorm.

“De lejer så godt som nyt møblement ud til virksomhederne. I praksis betyder det, at møbler, der tidligere levede ca. 7 år, nu kommer til at leve 20-30 år, fordi Nornorm investerer i holdbare møbler og har interesse i at kunne leje dem ud så længe som muligt,” siger han.

“Når du er en kontorvirksomhed, er der ikke meget andet, du kan gøre for at reducere din klimabelastning, end f.eks. at spare på strømmen eller købe grønne certifikater. Men det her betyder virkelig noget, og det er afgørende i et marked, hvor kriterier og krav bliver skrappere fra kunderne.”

Stiftet med en mission

Nornorm blev stiftet af tidligere Ikea-chef Anders Jepsen, samt medstifter og tidligere direktør i Skype Jonas Kjellberg med målet om at udbrede en cirkulær model for kontormøbler.

Problemet er, at mange af virksomheder køber billige møbler for at holde omkostninger nede. Senere smider de dem ud. Løsningen er at give selv de mindste startups mulighed for at leje samlede kontormøblementer med inventar af høj kvalitet fra partnere som Hay, Martela og Herman Miller. Varer, der sidenhen kan istandsættes, repareres og lejes videre til næste kunde.

Metoden er bl.a. en selvudviklet platform, hvor kontorindretningen kan designes digitalt på forhånd. I øjeblikket “møblerer” Nornorm mere end 200.000 kvm. kontorareal i 11 lande, og målet er 1 mio. kvm inden for to til tre år, fortæller stifter og adm. direktør Anders Jepsen.

Kapitalindskuddet skal både bruges på at trænge dybere ind i de eksisterende markeder og indtage nye dele af verden, lyder det.

“Det er startskuddet til USA, men stor tilstedeværelse derovre kommer til at kræve mere kapital. Hovedfokus bliver her i begyndelsen at blive endnu stærkere i Tyskland og Storbritannien,” siger han med henvisning til, at det kræver inventar, der kan møblere 10.000 kvm. i et marked, for at selskabet kan optimere forretningsmodellen. Den består både af lagre, vedligeholdelsescentre og egne kontorer.

Mere bæredygtighed

Pengeposen fra investorerne skal også bruges på at opdatere selskabets teknologiplatform, mens klimaeffekter skal dokumenteres endnu mere detaljeret.

Sidstnævnte bliver også Verdanes hovedprioritet, fortæller Erik Osmundsen, der samtidig træder ind i Nornorms bestyrelse.

“Vi skal putte klimareduktionerne direkte ind i kundernes rapportering, så det kræver et grundigt analysearbejde, og at CO2-analysen bliver automatiseret,” siger han.

Det arbejde er allerede i gang, forklarer Anders Jepsen. Nornorm kommer til at have en færdig livscyklusanalyse for møblernes klimabelastning og den cirkulære udlejningsmodels klimafordele inden for det næste halve år, lyder det. Det samme gælder et decideret CO2-regnskab for virksomhedens eget klimaaftryk.