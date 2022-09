Hun er norsk og har været direktør i et af verdens største designbureauer: Nu retter Kjersti Lund blikket mod investeringer

Hvis gode designidéer skal påvirke samfundet, er der behov for støtte til at skalere startups til kommercielle selskaber. Med to nye fonde og en ny investeringsstrategi vil The Index Project nu sende penge i ryggen på de bedste startups

To investeringsfonde, en ny strategi og omrokering i organisationen. Den internationale designpris The Index Project, der blev stiftet i 2002, har lagt en ny linje, der skal bidrage til at skalere finalister og vindere i konkurrencen til kommercielle selskaber. Til den opgave er norske Kjersti Lund valgt til at sidde for enden af bestyrelsesbordet.

Hun har været viceformand i bestyrelsen for The Index Project siden 2020 og kommer med mangeårig erfaring fra krydsfeltet mellem ledelse og design, senest som en af tre globale direktører i Designit, der er et af verdens største designbureauer.

I maj forlod hun direktørposten for at søge nye muligheder, mens hun bruger flere kræfter på bestyrelseskarrieren, der bl.a. tæller pladser hos arkitekt Dorte Mandrup, Nørrebro Bryghus og Designit.

For hende at se, er der en klar sammenhæng mellem den grønne omstilling og design, og The Index Project skal fremover arbejde fra tre fronter, for at brede samfundsnyttigt innovation ud: prisuddelingen, uddannelse og investeringer.

“Design kan bare noget. Det nytter ikke, at vi bare skaber løsninger for klimaet, som ingen gider bruge, eller hvor vi bare taler om det. Det skal fungere for dig og mig, det skal være noget, mennesker elsker, hvis det skal have effekt,” siger hun og nævner bl.a. Tesla, sprogappen Duolingo og tjenesten for bekæmpelse af madspild Too Good To Go som tre eksempler, der har klaret den opgave særligt godt. Alle er tidligere finalister og vindere af The Index Project og internationale vækstvirksomheder.

Den slags historier vil The Index Project nu selv skabe flere af.

“Mange virksomheder skal gå fra strategidokumenter til konkret handling. Fra fantastiske idéer til etablerede virksomheder, og der har vi et langt kendskab til design som fundament, der kan bruges til at skabe en god business case.”

Faktaboks The Index Project Har siden 2002 uddelt priser til design, der på den ene eller anden måde bidrager positivt til samfundet. Bidraget behøver ikke være til klima eller miljø, men kan lige så godt være til social lighed eller generel livskvalitet for mennesker. Tidligere vindere og finalister tæller bl.a.: Tesla, Duolingo, Too Good To Go, Hövding, The Ocean Cleanup Array, Farmdroid, Lego, Paboco, Plastix, Ethereum. Bestyrelsen er med den

nye sammensætning gået fra

otte til fire medlemmer.

Milliardpotentiale

Investeringer i innovationsfrontløbere skal gerne vise sig at være en god business case for organisationen selv, der har set tilbage på mere end 300 tidligere finalister og vindere af prisen. Her er markedsværdien for de undersøgte virksomheder opgjort til samlet 173 mia. kr. – foruden Tesla.

Indtil videre er der tale om et ret begrænset råderum. De første to fonde har hver 1 mio. euro, eller ca. 7,44 mio. kr., under forvaltning. Til gengæld er der allerede lagt an til en tredje fond, hvor målsætningen er at rejse 25 mio. euro, ca. 186 mio. kr.

Planen er at skabe større indflydelse, end pengene i sig selv rækker til, argumenterer Kjersti Lund. The Index Project investerer nemlig sammen med etablerede kapitalforvaltere som fondene Temasek, Sequoia, Norrsken Foundation og Horison Ventures.

Samarbejdet giver ifølge Kjersti Lund kompetencer til at investere bredt over sektorer og landegrænser: atomkraft fra virksomheden Seaborg, hormonfri prævention fra Oui, papirflasker til øl og sodavand fra Paboco, alt er muligt, lyder det.

“Vi kigger på hele bæredygtighedsagendaen: natur, menneskerettigheder, social lighed. Grunden, til at vi laver det her rykind i det kommercielle, er jo, at vi kan se, at markedet virkelig rykker sig,” siger Kjersti Lund.

Strategien er dog stadig på et tidligt stadie, når man kigger på systematikken. Der er ikke sat konkrete mål for fondenes investeringer, og der er heller ikke lagt en plan for at måle, hvor stor indflydelse på klima, miljø eller menneskerettigheder, The Index Project sigter efter.

“Vi har ikke arbejdet på det her med klimabelastning endnu, men der skal vi også være længere fremme i fremtiden. Det er klart, at vi skal kunne dokumentere, hvad indflydelsen er gennem investeringsbenet, både hvad angår afkast og påvirkning af samfundet.”