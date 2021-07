Stifterne af Hanegal har solgt alle aktier i fødevareselskabet for at satse fuldstændig på planteproteiner. Tegninger til endnu en fabrik ligger klar i skuffen

Hedensted er blevet centrum for produktion af planteprotein, der spås vækst. Corona er dog kommet på tværs

Flere virksomheder hopper i disse år på bølgen med plantebaserede proteiner til både fødevarer og dyrefoder. En tendens, som især kan mærkes i Hedensted Kommune, hvor virksomheder har slået sig ned og i dag har produktion. En af dem er Organic Plant Protein, som ægteparret Ulrich Kern-Hansen og Fie Graugaard stiftede i 2019. De står bag Hanegal, der i over 25 år har leveret økologiske produkter til detailhandlen. I dag har stifterne helliget sig fabrikken, der laver økologiske, teksturerede proteiner af bl.a. ærter og hestebønner.

“Jeg tror, det kommer til at gå meget stærkere, end vi kan forestille os. De kræfter, der skubber på, er enormt stærke. Det er ikke en langsom trend, som da økologien kom tilbage i 90’erne. Nu står vi med noget, der er afgørende vigtigt i forhold til globale forhold som klima, pandemier og biodiversitet,” siger Kern-Hansen.

Han er langtfra ene i sin forventning til markedet, der ventes at vokse 14 pct. om året globalt. Samme melding lyder fra Meelunie GPI, der efter sommer skal bygge en ny hestebønnefabrik til 250 mio. kr. i kommunen og bliver nabo til larvevirksomheden Enorm og fodervirksomhederne Triplea samt Hamlet Protein, der godt nok ligger på den anden side af kommunegrænsen. Interessen skyldes bl.a. kommunens store adgang til god landbrugsjord, mener erhvervschef i Hedensted Erhverv Carsten Steffensen.

“Vi har ikke ført en målrettet indsats mod den her branche, men fødevarer og forædling er en af styrkepositionerne i vores nye erhvervspolitik. Vi ligger i det jyske madkammer, og det bruger vi til at tiltrække virksomheder,” siger han.

Så kom corona

Selv har Hanegal-stifterne investeret godt 50 mio. kr. i den nye satsning og solgte i foråret de sidste 25 pct. af aktierne i Hanegal for at sikre virksomheden. Optimismen var ellers stor ved fabrikkens åbning i starten af 2020. Tilbagemeldinger fra messer bekræftede Ulrich Kern-Hansen i at have “et unikt produkt”.

“Så kom corona. Vi havde over 100 relevante kontakter fra messerne. Det konkrete arbejde er blevet voldsomt vanskeliggjort af corona. Udviklingen i det konkrete salg har været meget beskedent,” forklarer han.

Faktaboks Virksomheder bag planteproteiner Organic Plant Protein blev stiftet i 2019 og producerer økologiske proteinprodukter af ærter og hestebønner. Har et mål om at etablere endnu en fabrik på de opkøbte 2,6 hektar land. Meelunie GPI skal det næste halvandet år bygge en fabrik til 250 mio. kr., der kan lave planteproteiner af bl.a. hestebønner. Med det hollandske handelsselskab Meelunie som delvis ejer er der adgang til det globale marked for planteproteiner. Enorm arbejder på at få en produktion baseret på larver op at stå. Målet er at udvikle en produktion af 100 ton levende larver om dagen og knap 11.000 ton insektmel om året. Triplea producerer proteiner baseret på soja til smågrise og nyudklækkede kyllinger, der skal sikre et sundt tarmsystem og mindske behovet for foder samt brugen af antibiotika.

Pandemien har bl.a. forhindret besøg hos udenlandske kunder for at teste ingredienserne i produktionsanlæggene. Samme toner kommer fra Triplea, der laver sojabaserede proteiner til dyrefoder til nyudklækkede kyllinger og smågrise. I 2020 havde virksomheden et overskud på 375.000 kr., hvilket ifølge adm. direktør Jesper Milegaard Jensen afspejler rejsen.

“Vi har fået styr på produktionen og begynder at have en bæredygtig økonomi. Men vi går ikke med armene over hovedet endnu. Vi har også været ramt af corona og har ikke været ude at rejse i over et år. Når virksomheder er gået på basisdrift, så har innovation og nyudvikling ikke været i højsædet,” siger han og peger på, at produktet er ved at blive godkendt i bl.a. Indonesien og i sydamerikanske lande.

“Vi står med et vegetabilsk protein, som bliver optaget super godt af dyrene, som sænker foderbehovet med 10 pct., fordi proteinet er let fordøjeligt og dermed udvikler et effektivt og sundt tarmsystem.”

Organic Plant Protein havde et underskud på 5 mio. kr. i sidste regnskabsperiode, og det bliver større i det kommende, fortæller Ulrich Kern-Hansen.

“Det bekymrer os egentlig ikke så meget, for vi er så sikre på, at den her udvikling kommer til at ske, og at vi har de rigtige produkter. Maj måned har været vores bedste nogensinde. Vi oplever efterspørgsel fra hele verden og forventer at ramme breakeven i udgangen af 2021 eller start 2022.”