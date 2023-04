Biostartups føler sig tvunget ud af landet: “Nødt til at forlade Danmark før eller siden”

Manglende muligheder for opskalering i Danmark får biotekstartups til at rykke produktion til udlandet ifølge DTU Biosustain, der kalder på politisk handling for at bevare en dansk styrkeposition og sikre grøn omstilling

Selvom adressen viser Hørsholm nord for København, er det andre steder i verden, at biotekvirksomheden Cysbio får fremstillet sine biokemikalier til brug inden for landbrug, skibsfart og fødevarer.

Mulighederne er begrænset i Danmark for en startup som Cysbio, der blev etableret i 2019 og ikke har finansielle muskler til at bygge egen fabrik. Det ærgrer adm. direktør og medejer Henrik Meyer, som ville foretrække at få virksomhedens kemikalier som aminosyre og ålegræssyre fremstillet i Danmark.

“Det største problem er, at vi ikke kan få en særlig nem produktion i Danmark. Der mangler et bindeled,” siger han.

Cysbio, der består af 20 ansatte og for knap to år siden modtog 33 mio. kr. fra EU til at videreudvikle virksomheden, har derfor søgt til fabrikker i Europa og Asien. Dels til en partner i Kina, der er blevet investor. Dels til et anlæg i Belgien via et EU-projekt.

Det er de langt fra ene om, fortæller Andreas Worberg, kommerciel direktør hos DTU Biosustain. Han kender Cysbio godt som en af de mere end 30 virksomheder, forskningscenteret med støtte fra Novo Nordisk Fonden har sat i søen ud af sin forskning.

“Jeg forventer, at alle de selskaber, vi laver her, som er i biofremstillingsindustrien – især inden for fødevarer og foder, energi og materialer – er nødt til at forlade Danmark før eller siden for at vokse,” siger han.

“Grøn energi, talent og forsknings- og udviklingsmiljøet er her. Der er ingen grund til, at de skulle forlade Danmark, men på grund af produktion har de ingen steder at tage hen i Danmark.”

Cysbio har hjemme på DTU’s Science Park i Hørsholm. DTU ejer i dag en tiendedel af selskabet.

Kalder på politisk handling

Andreas Worberg opfordrer regeringen til at gå sammen med industrien og sikre en infrastruktur med store opskaleringsanlæg, som startups kan leje sig ind i.

Problemet kan ikke alene løses af private kræfter, og investeringerne vil komme samfundet til gode i form af arbejdspladser og bevare en dansk styrkeposition på området. Uden investeringer risikerer Danmark at misse en gylden mulighed inden for den grønne omstilling og bygge på de styrker, der allerede eksisterer på området. Samfundet har med andre ord meget at vinde og meget at tabe, mener Andreas Worberg. På grund af produktion har de ingen steder at tage hen i Danmark Andreas Worberg, kommerciel direktør, DTU Biosustain

“Det er lidt af et hasardspil, vi spiller. Hvis vi ikke rykker på det her, vil andre lande gøre det,” siger han.

I Region Sjælland genkender man til fulde billedet, som Andreas Worberg beskriver. Her har man med projektet Biosolutions Zealand planer om at bygge bl.a. opskaleringsanlæg.

Manglen på faciliteter skaber “et kæmpe hul” til ulempe for mindre virksomheder, fortæller Maria Tan Nielsen. Hun er projektleder for Erhvervshus Sjælland, der står i spidsen for Biosolutions Zealand.

“De aktiviteter, vi har igangsat her, er bare en brøkdel af, hvad der er behov for,” siger Maria Tan Nielsen.

Farligt dødvande

De store anlæg skal hjælpe mindre virksomheder igennem, hvad Andreas Worberg kalder “valley of death.” Det dækker over fasen fra etablering og udvikling til at skalere op. En dyr og svær proces, hvor nye spillere risikerer at knække nakken og gå konkurs.

Han lægger ikke skjul på, at det kræver investeringer i million- og milliardklassen at bygge anlæg på dansk grund.

“Den politiske investering vil muligvis være lille og mere symbolsk. Der er muligvis andre kræfter i Danmark som pensionsselskaber, non profit-fonde og endda en privat sektor eller internationale investorer, som kan bringe mange flere penge til bordet,” siger Andreas Worberg.

Iværksætterudspil på vej

I et skriftligt svar fremhæver erhvervsminister Morten Bødskov (S), at regeringen har afsat 300 mio. kr. til et nyt iværksætterudspil. Her overvejes “alle gode initiativer, der kan skabe flere danske vækstsucceser.”

“Når det kommer til biosolutions, har vi at gøre med en dansk styrkeposition, og herhjemme arbejder Erhvervs-fyrtårnet for biosolutions aktivt for at udvikle nye løsninger og infrastruktur til sektoren. Men det kræver også, at de internationale rammevilkår er på plads. Derfor arbejder vi hårdt for at fjerne bøvlet regulering af biobaserede løsninger i EU, så vi får skabt et konkurrencedygtigt marked uden for Danmarks grænse.”