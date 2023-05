Velux indgår partnerskab med stålgigant

Som led i virksomhedens 2030-målsætning har den danske vindueskæmpe Velux indgået samarbejde med verdens største stålproducent, Arcelor Mittal

I 2022 udledte et gennemsnitligt ovenlysvindue fra Velux 120 kg CO2. Men hvis det skal lykkedes den danske vindueskæmpe at leve op til sine egne 2030-målsætninger, skal det vindue ned på en udledning på 59 kg om syv år.

Man kan derfor godt sige, at Velux har travlt, fortæller Jamie Rusby bæredygtighedsdirektør i Velux.

For ud over at reducere ovenlysvinduernes udledning med 50 pct. har Velux også en ambition om at halvere hele virksomhedens udledninger fra værdikæden, scope 3, inden 2030.

Vi har sat os et meget aggressivt mål, der kræver, at vi arbejder meget målrettet og systematisk Jamie Rusby, direktør for bæredygtighed, Velux

Derfor har Velux sat stort ind på at udnytte, mindske og reducere drivhusgasserne i materialer som glas, aluminium, stål og træ. 98 pct. af firmaets totale udledninger stammer nemlig fra scope 3, som blandt andet dækker over de materialer, der indgår i vinduesselskabets produkter.

“Vi har sat os et meget aggressivt mål, der kræver, at vi arbejder meget målrettet og systematisk med det her. Den hurtigste måde, vi kan reducere vores CO2 på i dag, og som vil have den største indvirkning, er ved at se på de materialer, vi bruger i vores produkter,” siger Jamie Rusby.

Derfor har den danske vinduesproducent nu indgået et strategisk samarbejde med den fransk-indiske stålgigant Arcelor Mittal. Og med det nye stålsamarbejde i stilling er det ambitionen, at Velux kan spare 70 pct. CO2 på det stål, som blandt andet bruges i vinduernes hængsler og beslag.

Kvaliteten skal være i orden

Arcelor Mittal er det første stålselskab, som Velux samarbejder med mod målet om de mere klimavenlige materialer. Men det er ikke det første selskab.

I november sidste år kunne Børsen blandt andet berette om vinduesvirksomhedens samarbejde med den norske aluminiumsproducent Hydro.

Dengang var det materialet aluminium, der var i fokus, og samarbejdet resulterede i, at der bl.a. blev skåret 30-40 pct. af aluminiumsforbruget af et produkt som aluminiumslamelskodder, der især er populære i Sydeuropa. Det svarer til en reduktion på 50 pct. CO2.

Hvor stor en bid Velux i sidste ende kommer til at skære af CO2-aftrykket på et gennemsnitligt vindue gennem samarbejdet, er dog endnu ikke klart.

“Det afhænger af typen og kvaliteten af især genanvendte materialer, fremstillingsprocessor, samt hvordan slutmaterialerne fungerer i vores produkter,” siger Jamie Rusby.

Stålet, som Velux til en start har købt hjem af Arcelor Mittal, består af 75 pct. genanvendt stål, der stammer fra biler, byggematerialer og maskiner i hjemmet, og er produceret med 100 pct. vedvarende energi.

Det bliver lige nu testet på en Velux-fabrik i Polen, og selvom det er vigtigt at reducere så meget CO2 som muligt, er det også vigtigt for Velux at finde en løsning, der holder. Af samme grund kan virksomheden heller ikke sige, hvornår det kan bruges.

“Vi har ikke en bestemt dato for, hvornår det bliver kommercielt tilgængeligt. Lige nu har vi skruet helt op for testprocessen for også at kunne være sikre på, at det performer godt på vinduerne,” siger Jamie Rusby.

Flere partnerskaber venter

Kernen i Velux’ bæredygtighedsstrategi er at samarbejde med andre producenter om at gøre de materialer, som selskabets produkter består af, mere CO2-venlige.

“De her partnerskaber, hvor vi finder frem til materialer med et lavere CO2-aftryk, er en helt bevidst tilgang,” siger Jamie Rusby og fortsætter:

“Det betyder nemlig, at vi hurtigt kan få nogle reduktioner. Vi kigger samtidig på ændringer til selve vores produkter, men det tager længere tid at opnå væsentlige reduktioner på den måde.”

Faktaboks Velux’ klimaambitioner Velux har et mål om at halvere CO2-udledningen fra værdikæden inden 2030.Udledningerne fra værdikæden udgjorde i 2022 1,9 mio. ton CO2, svarende til 98 pct. af virksomhedens samlede udledninger. I 2030 skal det tal ned på 1,05 mio. ton. I 2041, hvor virksomheden fylder 100 år, vil de have opnået en 100-procentsreduktion af deres egne udledninger. Kilde: Kilde: Velux

Af samme grund er vindueskæmpen også på jagt efter flere nye partnerskaber, der kan hjælpe vinduesproducenten i mål med at halvere drivhusgasserne fra værdikæden inden 2030.

“Velux’ produkter består jo ikke kun af aluminium og stål. Lige nu ser vi derfor også på, om vi kan danne flere materialepartnerskaber,” siger Jamie Rusby.