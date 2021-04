Sådan kan den grønne arbejdsstyrke øges

Danmark risikerer at mangle arbejdskraft til at imødekomme den store stigning i grønne job i 2030, viser en rapport fra konsulenthuset Boston Consulting Group. For at sikre en målrettet indsats skal der findes svar på tre nøglespørgsmål, vurderer BCG.

1 Hvordan sikres uddannelse af de rette kompetencer?

Mere uddannelse af de efterspurgte arbejdstagere gennem øget studieoptag, finansiering og forskerfonde. Det kan også være erhvervsuddannelser og længere videregående uddannelser rettet mod den grønne sektor. Folk på arbejdsmarkedet skal efter- og videreuddannes, mens der skal skabes bedre incitamenter for virksomheder, der kan tilbyde praktikpladser.

2 Hvordan tiltrækkes kvalificeret udenlandsk arbejdskraft?

Det kræver en bedre forståelse af udenlandske arbejdstageres prioriteter, når de vælger, hvor de skal arbejde. Det kan f.eks. være syn på miljø, diversitet og inklusion samt fleksibilitet, hvor covid-19 har øget åbenhed over for hjemmearbejde. Det vil også kræve en øget branding af Danmark som karriereland samt forhold, der sikrer, at arbejdstagere bliver i en længere årrække.

3 Hvordan sikres bedre samarbejde mellem stat, uddannelser og erhverv?

Virksomheder og universiteter skal sammen uddanne arbejdere med de rette grønne kompetencer. Der skal større fokus på oplæring og opkvalificering på arbejdspladserne samt efter- og videreuddannelse. Ministerier, erhverv og uddannelser skal sammen identificere og definere de rette “grønne” kompetencer.