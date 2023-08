Nestlé investerer 9,3 mia. kr. i særligt landbrug

Forretningen ryster under verdens største fødevarevirksomhed, når råvarer som kaffe, kakao og palmeolie er kategoriseret “risikoafgrøder”. Derfor ligger arbejdet med regenerativt landbrug allerøverst på Nestlés investeringsliste

Fødevaregiganten Nestlé køber 10-15 pct. af al den kaffe, der dyrkes i verden. Men hvis kaffe bliver ved med at blive dyrket som i dag, er den om få år kun en drik for de rige, og i 2050 vil der sandsynligvis slet ikke være mere kaffe.

Det er det scenarie, Nestlé som verdens største fødevarevirksomhed med en omsætning på 733 mia. kr. med gru kigger ind i.

“Vores afhængighed af naturen er altoverskyggende. Hvis ikke vi gør noget nu, er der intet eksistensgrundlag for vores forretning,” siger Anna Rise, der er kommunikationschef med bæredygtighedsansvar i Nestlé Danmark.

Særligt kaffe, kakao og palmeolie er i risikozonen, fordi de dels indgår i mange af virksomhedens produkter, dels dyrkes i områder med stor fattigdom og politisk ustabilitet. Det har typisk betydet høj grad af afskovning, et usundt økonomisk grundlag for bønderne og mindre resistente afgrøder over for klimaforandringer.

Nestlé kommer derfor til at investere ca. 9,3 mia. kr. frem til 2025 i regenerativt landbrug.

“Vi håber selvfølgelig, at vores klimaindsats vil give en markant CO2-reduktion. Men lige nu er det vigtigt at skabe betingelser for, at landmændenes afgrøder bliver mere resistente,” siger den bæredygtighedsansvarlige.

Fat om roden

Regenerativt landbrug handler om at få frugtbarheden tilbage i udpint landbrugsjord gennem mere biodiversitet og bakterier og svampe, der giver naturlig næring til afgrøderne og samtidig binder kulstof, så det ikke bliver til CO2 i atmosfæren.

“Vores absolut vigtigste indsats i forhold til at skære 50 pct. af CO2-aftrykket i 2030 er derfor at omlægge 50 pct. af vores leverandørers landbrug til regenerativt landbrug,” siger Anna Rise.

Nestlé-koncernens samlede udledning lå i 2022 på 113 mio. ton CO2 (ca. 2,5 gange Danmarks samlede udledning), og virksomheden har forpligtet sig til at reducere i forhold til 2018-udledningen, der lå på 94 mio. ton.

Faktaboks Biodiversitet i taksonomien I juni i år blev biodiversitet tilføjet EU’s taksonomi, der definerer, hvad der er bæredygtigt, når virksomheder rapporterer om bæredygtighed.

Allerede i 2025 skal 20 pct. af virksomhedens vigtigste ingredienser – kaffe, kakao og palmeolie – dyrkes regenerativt, og lige nu er andelen oppe på 6,8 pct.

Anna Rise er dog ikke i tvivl om, at målet bliver nået ved at accelerere de projekter, der allerede er i gang i oprindelseslandene.

“Vi sætter primært ind i oprindelseslandene gennem store, etablerede samarbejder, hvor der er så mange interessenter med som muligt – flere ngo’er, universiteter, osv. Vi går typisk ind med finansiering, vores egen erfaring og evaluering,” siger hun.

Projekterne kan være meget forskellige alt efter klima og politisk situation i landet. For kaffe er klima f.eks. en kæmpe udfordring, mens der er andre sociale og økonomiske udfordringer for kakao, som er så presserende i særligt Elfenbenskysten og Ghana, at Nestlé er nødt til at se på de økonomiske modeller først ved f.eks. at forære bonden et skyggetræ, så bonden overhovedet får mulighed for at plante kakaoen.

Det får dog ikke fødevarevirksomheden til at skifte leverandører.

“Vi er så store, at hvis vi går ud af Elfenbenskysten, trækker vi tæppet væk under dem. Derfor er vi i stedet nødt til at gå ind i et stort samarbejde med ngo’er og universiteter om, hvorfor kakaoen er så udfordret. Klima er en del af udfordringen, men dag-til-dag-indtjeningen er den største udfordring for bønderne selv,” fortæller Anna Rise.

“Så kernen i vores tilgang til fattigdom er at give et løft meget hurtigt, så der bliver overskud til noget andet, og på klimadelen er det at sikre træning, udstyr og uddannelse i regenerativt landbrug,” siger hun.

Holistiske økosystemer

Sidste år kunne Børsen fortælle, at World Economic Forum havde regnet ud, at halvdelen af verdens bnp er i fare på grund af den biodiversitetskrise, vi er midt i. Det skyldes, at de virksomheder, der er moderat til meget afhængige af naturens ressourcer, i alt står for en værdi af 44.000 mia. dollar – eller halvdelen af verdens bnp.

For Nestlé er det ikke kun halvdelen af omsætningen, der er truet, men nærmere hele omsætningen.

Virksomhedens mål for biodiversitet er derfor foruden regenerativt landbrug at være 100 pct. skovrydningsfri i primære forsyningskæder for kød, palmeolie, papir, papirmasse, soja og sukker, hvilket stort set blev nået i 2022, og skal nås for kaffe og kakao inden udgangen af 2025.

Det er fødevaregiganten ifølge Anna Rise næsten i mål med.

Inden 2030 skal der desuden plantes 200 mio. træer som naturgenopretning og som led i at hjælpe bønder med eksempelvis skyggetræer.

Desuden har Nestlé en målsætning om at overgå til en såkaldt skovpositiv strategi, der betyder, at man ser mere holistisk på verdens økosystemer og ikke kun på den enkelte mark.

“Vi kan ikke gøre noget isoleret. Så vi ser på, om der f.eks. er et vandløb, der skal tilbage til det, det tidligere var,” siger den bæredygtighedsansvarlige.

Muld, insekter og babymad

Nestlé har 2000 mærker i 187 lande, og Nestlé Danmark har ikke store selvstændige målsætninger for biodiversitet, fordi der kun er produktion af et enkelt brand – fond- og bouillonproducenten Oscar – i Danmark. Til gengæld indgår den danske gren af virksomheden i et nordisk samarbejde med ngo’en Baltic Sea Action Group i Finland, hvor der investeres i at lære landmændene at omlægge til regenerativt landbrug i forbindelse med dyrkning af løg, gulerødder, kartofler osv. til babymad, bouillon, fonde og supper.

Faktaboks Regenerativt landbrug Nestlés definition: Et landbrugssystem centreret omkring agronomiske principper, der sigter mod at beskytte og genoprette naturlige ressourcer, primært jord, men også vand og biodiversitet. Det sigter også mod at forbedre jordens sundhed og frugtbarhed samtidig med at fremme optagelsen af kulstof (dvs. drivhusgasemissioner) i jord og plantebiomasse. Et af hovedmålene med regenerativt landbrug er at koble det bedste fra flere tilgange (bevaringslandbrug, bæredygtig intensivering, klimasmart landbrug, agroøkologi, landbrug med lavt input, præcisionslandbrug osv.) med ambitionen om ikke kun at opretholde, men aktivt hjælpe med at forbedre og genoprette naturlige ressourcer.

I Tyskland har virksomheden gang i flere projekter om muld og insekter, og selvom Anna Rise ikke kan investere i biodiversitet i Danmark, har hun et budget, som hun har valgt at skyde i kaffe, der er en af danskernes yndlingsdrikke.

“Jeg har valgt et kaffeprojekt i Honduras, hvor 50 kaffebønder har fået udstyr, træning og uddannelse i bistader, der i løbet af det næste år skal bruges til naturlig befrugtning af kaffeplanter og andre afgrøder,” fortæller hun.

Honduras er et af Latinamerikas fattigste lande og et af de mest påvirkede af klimaforandringer. Med bistadeprojektet forventer Nestlé, at kaffehøsten kan øges med 15-50 pct. og dermed øge bondens indtjening.

Hvis jorden bliver sundere, og udbyttet større ved regenerativt landbrug, hvorfor har I så ikke gjort det før?

“Vores investering i regenerativt landbrug hænger uløseligt sammen med vores tilmelding til Science Based Targets (global bæredygtighedsstandard, red.), som vi tiltrådte i 2018. Hvis vi skal leve op den forpligtelse, går vejen gennem regenerativt landbrug, som kommer til at drive vores vækst, fordi vi får mere ud af de samme ressourcer og kommer til at have mindre spild,” siger Anna Rise.