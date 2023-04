Ladestander-startup tjener på elnettets huller

Den hurtigtvoksende softwarevirksomhed Monta leverer i dag styresystemer til tusindvis af ladestandere og bruger nu udbredelsen til at være til hjælp for elnettet

3300 levestandere er blevet en del af et eksperiment: Når elnettet pludselig er hårdt belastet, kan opladningen standses øjeblikkeligt, indtil nettet igen kan klare belastningen fra de 3300 ladende elbiler.

“En enkelt elbil er ikke så interessant for elnettet, men hvis tusindvis lader på én gang, så kan de pludselig gøre en forskel for elnettet,” siger stifter og adm. direktør i Monta, Casper Rasmussen.

Hvis vi kan stille fire megawatt til rådighed, som vi kan pause på fem sekunder, så er det så mange penge værd for Energinet Casper Rasmussen, adm. direktør, Monta

I løbet af det seneste år har den hurtigtvoksende softwarevirksomhed på elbilmarkedet arbejdet på en løsning, der kan netop det; aflaste elnettet og samtidig tjene på det.

Funktionen skal være med til at mindske presset på elnettet og i sidste ende undgå strømafbrydelser, når det er særligt belastet af højt forbrug, eller når produktionen ikke er høj nok til at matche forbruget. For mens kraftværker og vindmøller generelt også kan tændes og slukkes, kan det ikke ske lige så hurtigt som en opladning kan sættes på pause.

“Hvis vi kan stille fire megawatt til rådighed, som vi kan pause på fem sekunder, så er det mange penge værd for Energinet, fordi det giver dem noget fleksibilitet til at hvis vinden stopper, eller der kommer en sky over solcellerne, så undgår man et nedbrud på elnettet,” siger Casper Rasmussen.

Rabat for at holde pause

Den tjeneste sælger Monta til Energinet og deler gevinsten med ladestandernes slutbrugere. I dag bliver ordningen testet på 3300 ladestandere. Her får ejerne af standerne rabat på opladning, fordi de er tilmeldt ordningen. Til gengæld tillader de, at opladningen bliver sat på pause i op til en halv time. I praksis er der svarere tale om en håndfuld gange om måneden, hvor opladningerne sættes på pause, gennemsnitligt i syv sekunder, fortæller Casper Rasmussen.

Ifølge Monta selv, sidder virksomhedens teknologi i dag hos 200 forskellige operatører alene i Danmark. Det er blandt andet boligforeninger og store elselskaber som NRGi, Ewii og Energi Fyn. Dermed er softwaren udbredt til næsten alle ladestandere, der ikke tilhører de store udbydere Clever, E. ON, Spirii og Tesla.

67.000 ladestandere bruger i dag software fra Monta, alene hos erhvervskunderne

Det er resultatet af ualmindeligt hurtig vækst i den danske softwarevirksomhed. Monta blev stiftet i 2020 og blev allerede i efteråret 2022 værdisat til over 1 mia. kr. Siden da melder virksomheden at have øget omsætningen med 35-38 pct. om måneden. Eksempelvis gik Monta sidste år fra at have software i 600 ladestandere hos erhvervskunder til 32.000. Siden da har de nået 67.000 standere hos erhvervskunder.

Montas kerneprodukt er endnu ikke at balancere elnettet, men at sælge software til udbydere af ladestandere, såsom boligforeninger eller store virksomheder. Det er denne type kunder, virksomheden har omkring 200 af i Danmark, og som gør det muligt for Monta at kigge stadigt mere mod udlandet. Her er der nemlig efterspørgsel efter det såkaldte operatørmodul.

“Det har vist sig at have et rigtig, rigtig stærkt product-market-fit. Det kan vi bare skyde afsted ud i andet land, og der er rigtig godt aftag i det selv. Det har vi virkelig lykkes med,” vurderer Casper Rasmussen selv.

Faktaboks Monta Stifter Casper Rasmussen er uddannet ingeniør fra DTU og har været med til at skalere det danske app-selskab Nodes, der senere blev solgt til japansk-baserede Monstar Lab. Her sad Casper Rasmussen som teknologidirektør for et hold på 800 mand, inden han i 2020 fik øjnene op for elbilbranchen. Selskabets teknologi bruges indtil videre til over 225 forskellige typer ladestandere

i mere end syv markeder. Næste skridt for Monta bliver flere forsøg med at balancere elnettet, samt en fremskyndet udvidelse til det amerikanske marked.

“Kunderne kommer selv og efterspørger det nu, også fra andre lande. Det skyldes nok blandt andet, at der ikke er mange, der har så stor skala som os nu. Derudover er vi gode på bl.a. compliance og it-sikkerhed,” fortsætter han.

På vej til USA

Det britiske marked er i dag det største for Monta, der imidlertid også netop har etableret sig i Østrig og Frankrig og fremrykket planerne om at gå ind på det amerikanske marked.

“USA er bagud i forhold til det nordiske marked for eksempel, men viljen er rigtig høj, og der bliver puttet rigtig mange penge ind i det nu. Så timingmæssigt føler vi, at til vinter er det det rigtige tidspunkt for os at komme i gang i USA,” siger Casper Rasmussen og peger på, at virksomheden har udset sig 6-8 stater, hvor udviklingen er langt nok fremme til at Monta kan begynde her.

Mens elbiler i Montas erfaring for alvor tog fart i Danmark i sommeren 2020, forventer de en lignende udvikling i løbet af 2023 i flere amerikanske stater.