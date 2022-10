Arla ser gennembrud i ny emballage – halverer aftryk

Ny teknologi gør det muligt at erstatte plastikemballagen til mejeriprodukter med et nyt genanvendeligt og bionedbrydeligt alternativ fremstillet af træ- og grøntsagsfibre. Det kan give en CO2-besparelse på 10.000 ton årligt

En gennemsnitlig dansker bruger hvert år 35 kg plastik. Noget går til tandbørster og sugerør, andet bruges i håndsæbe og vatpinde, men den absolut største del – 77 pct. – af danskernes plastikforbrug er emballage.

Det skal et nyt emballageprodukt, med bl.a. Teknologisk Institut og Arla som afsender, nu forsøge at lave om på.





Dairy Fiber Cup hedder den nye emballage, der efter planen skal erstatte plastikken, der i dag bruges til syrnede mejeriprodukter som skyr og cremefraiche. Det nye bæger, der halverer klimaaftrykket fra produktionen, er lavet af cellulosefibre, som er et træprodukt betrukket med en tynd membran af grøntsagsfibre, for at både emballage og yoghurt kan holde sig frisk i køleskabet.

Prototype til produktion

Mejerigiganten Arla har været med under udviklingen af den nye emballage, og håbet er da også, at bægeret snart kan erstatte den klimatunge plastik.

“Vi arbejder stadig på at finde leverandører, der kan levere en skalerbar løsning, uden at det i sidste ende bliver for dyrt for forbrugerne. Vi er på prototypestadiet med fremstilling af flere forskellige fiberemballager, men det store gennembrud er, at vi har udviklet et miljøvenligt materiale, der kan holde væsketæt i de fem-ti uger, som er nødvendige i forhold til brug til friske mejeriprodukter,” forklarer Grane Maaløe, specialist i bæredygtig indpakning hos Arla.

Arla har sammen med Teknologisk Institut og Dagrofa investeret 1,8 mio. kr. i udviklingen af den nye emballage.

Det største problem, produktet løser, er, at den mere end halverer klimaaftrykket i forhold til de tilsvarende plastikløsninger. Det er det vigtigste Søren Rahbek Østergaard, seniorspecialist, Teknologisk Institut

Dagrofa, der bl.a. står bag supermarkederne Meny og Spar, har fremvist den nye emballage og spurgt 1300 af deres kunder, hvad de synes om den.

“Vores forbrugerundersøgelse viste os, at de er udpræget positive overfor de nye bægre – specielt fordi de er fremstillet af fornybart materiale, og så er de faste at holde på. Der har været en del skepsis efter sugerør af engangsplastik blev forbudt og erstattet af papir, men forbrugerne i vores undersøgelse er virkelig begejstrede for det her nye bæger,” siger Karin Frøidt, koncernkvalitetschef hos Dagrofa.

Store reduktioner

Ifølge seniorspecialist ved Teknologisk Institut, Søren Rahbek Østergaard, kan den nye emballage reducere klimabelastningen betragteligt.

“Det største problem, produktet løser, er, at den mere end halverer klimaaftrykket i forhold til de tilsvarende plastikløsninger. Vi mener, at hvis den nuværende plastikemballage erstattes med vores nye løsning, kan der spares mindst 10.000 ton CO2 årligt. Det er det vigtigste,” fortæller han.

En af årsagerne er, at produktionen af ny plast belaster miljøet mere end fibre og pap, som er væsentligt nemmere at genanvende.

“Tidligere har man haft svært ved at genanvende den type plastikemballage. Det kan man nemt med det her nye bæger, og det er rigtig vigtigt for producenterne, når der fra 2025 og fremefter bliver udvidet producentansvar,” uddyber Søren Rahbek Østergaard.

Det udvidede producentansvar betyder, at virksomheder skal betale for behandlingen af deres affald, så jo nemmere det kan genanvendes, desto billigere bliver det.

Ifølge nyeste tal (fra 2019) fra Miljøstyrelsen blev 37 pct. af plastikemballage genanvendt, imens 100 pct. af papir- og papemballage blev genanvendt.

“Når man skal smide bægeret væk, så skal det i papcontaineren. Det er undersøgt, at de er fuldt genkendelige som pap, og hvis man komposterer dem, så forsvinder de også. Men meningen er, at det skal genanvendes,” siger han.

Selvom den nye teknologi er godt nyt for klima og miljø, så er der vej endnu, før gevinsten kan høstes i storskala.

“Når vi laver et projekt som det her, så kan vi lave tingene i hundredvis, men det er ikke nogen hemmelighed, at Arla bruger sådan noget i meget større skala. Den vanskelige opgave er altid at omsætte ny teknologi til produktion,” fortæller Søren Rahbek Østergaard fra Teknologisk Institut.