DE om Løkkes nye afgiftsforslag: Fjern en afgift først

Hvis Dansk Erhverv og vognmændenes brancheorganisation skal bakke op om en dieselafgift, så skal politikerne sløjfe en anden omdiskuteret afgift

Der er brug for en samlet og koordineret plan fra politikerne, når det kommer til en grøn omstilling af den tunge vejtransport.

Det er budskabet fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, efter Lars Løkke Rasmussen (M) på Moderaternes sommergruppemøde tirsdag, som det første regeringsparti, åbnede for at forhøje afgiften på diesel.

“Der mangler en voksen for bordenden, som kigger på det her i en helhed og siger: Hvordan skaber vi den grønne omstilling på den mest smarte og effektive måde, som samtidig sikrer erhvervslivets konkurrenceevne?” siger Jesper Kronborg, der er branchedirektør for Dansk Erhverv Transport.

Vi har hele tiden haft den holdning, at en dieselafgift var en mere hensigtsmæssig vej at gå Jesper Kronborg, branchedirektør, Dansk Erhverv Transport

En højere dieselafgift er ifølge Lars Løkke Rasmussen umulig at komme uden om, hvis Danmark skal nå sine klimamål i 2025, påpegede han. Netop en højere dieselafgift er også blevet udpeget af Klimarådet og andre organisationer som et effektivt værktøj til at sikre klimamålene, der ikke står til at blive opfyldt om godt halvandet år.

Isoleret set er der ikke noget galt med Løkkes åbning over for en højere dieselafgift, lyder det fra branchedirektør Jesper Kronborg.

Men Dansk Erhverv kommer ikke til at bakke op om forslaget, medmindre politikerne vinker farvel til den kilometerbaserede vejafgift.

“Vi har hele tiden haft den holdning, at en dieselafgift var en mere hensigtsmæssig vej at gå. Derfor foreslog vi også inden sommer, at man skruede på den knap i stedet for den her kilometerbaserede vejafgift,” siger Jesper Kronborg og fortsætter:

“Men det vil være meget uhensigtsmæssigt over for branchen at indføre begge dele, så det kan vi selvfølgelig ikke bakke op om. Det vil være alt for dyrt og for besværligt at regulere.”

En ekstra skat

Den kilometerbaserede vejafgift betyder, at jo længere en lastbil kører, og jo mere CO2 den udleder, jo større bliver omkostningerne for den enkelte vognmand. Derfor kommer mindst forurenende lastbiler til at betale mindst. Argumentet for afgiften er, at det skal hjælpe med at reducere udledningen af CO2 herhjemme.

I foråret demonstrerede vrede vognmænd mod afgiften – først foran Christiansborg og senere hen ved at forsøge at blokere trafikken landet over. Men lige meget hvad hjalp det, og i sommer blev afgiften vedtaget i Folketinget.

Kritikken gik – og går fortsat – på, at afgiften ikke reelt batter noget i CO2-regnskabet, men at det i realiteten bare er en “ekstra skat”, fordi den er så omkostningstung for branchen, at regningen ender hos forbrugerne.

Bryder en aftale

Det er et direkte brud med, hvad regeringen har lovet, hvis både den kilometerbaserede vejafgift og en forhøjet dieselafgift bliver en realitet, lyder det fra Erik Østergaard, der er adm. direktør i brancheorganisationen DTL-Danske Vognmænd.

“Jeg synes, det er at løbe fra den aftale, man har lavet med branchen. I maj fik jeg at vide af transportministeren og skatteministeren, at der ikke var planlagt flere afgifter, og så kommer det her signal nu,” siger han.

Faktaboks Den kilometerbaserede vejafgift Fra 1. januar 2025 skal lastbiler betale vejafgift, alt efter hvor langt de kører i Danmark og efter lastbilernes CO2-udledning. Grønne lastbiler vil betale mindst. I 2030 vil det koste ca. 1,3 kr. pr. kilometer i gennemsnit for lastbiler, der kører på benzin eller diesel. Modsat vil det koste ca. 0,2 kr. ekstra pr. kilometer for f.eks. ellastbiler. Med aftalen forventes reduktioner på 0,3 mio. ton CO2 i 2025 og 0,4 mio. ton i 2030. Kilde: Kilde: Skatteministeriet

Samtidig kommer han med en advarsel om “kraftige reaktioner som dem, vi så i foråret,” fra vognmændene. Omvendt er han positivt stemt, hvis dieselafgiften sletter den kilometerbaserede vejafgift.

“Så er det en anden historie. Hvis det er et spørgsmål om, at man har erkendt, at kilometerafgiften både er for dyr at opkræve og en for stor belastning for samfundet økonomisk, så er vi villige til at drøfte at sætte dieselafgifterne op,” siger han.

Uklar betydning

Løkkes forslag bliver ikke direkte skudt ned af de øvrige regeringspartier.

Venstres klimaordfører Linea Søgaard-Lidell (V) siger til Jyllands-Posten, at partiet ikke “vil afvise en højere dieselafgift”, men gør samtidig opmærksom på netop udfordringen med, at det vil ramme de danske vognmænd.

Politisk ordfører i Socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsen (S) siger, at “der skal ikke herske tvivl om, at regeringen kommer til at levere på vores klimamålsætninger”.

Børsen har spurgt Moderaterne om, hvad Løkkes forslag om en forhøjet dieselafgift betyder for den kilometerbaserede vejafgift.

Moderaternes skatteordfører, Mohammad Rona (M), svarer ikke direkte på, hvad det helt konkret kommer til at betyde for den kilometerbaserede vejafgift, men skriver i en mail, at det “er nødvendigt at indføre yderligere tiltag for at nå klimamålene.”

“Men vi er naturligvis fortsat opmærksomme på, at den kilometerbaserede afgift ikke må have for store konsekvenser for vognmændene, hvorfor vi vil følge det tæt fremadrettet,” skriver han.