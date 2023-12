PKA dropper omstridt olieinvestering

“På et tidspunkt bliver nok nok,” konstaterer esg-chef i pensionsselskabet PKA, Dewi Dylander.

Efter længere tids forsøg på at påvirke oliegiganten Total Energies opgiver PKA nu sin investering i selskabet med henvisning til den kontroversielle investering i olierørledningen EACOP, der skal gå gennem Uganda og Tanzania.

“Vi drøftede Total-investeringen på vores seneste esg-komitémøde, i lyset af de udfordringer, der er med EACOP-rørledningen,” husker Dewi Dylander og peger på, at rørledningen er blevet kritiseret for at krænke menneskerettigheder og for at have konsekvenser for biodiversitet og natur i området.

“ Vi havde været i dialog igennem en årrække uden, at de havde været lydhøre Dewi Dylander, esg-chef, PKA

Blandt andet peger aktivister på, at en nationalpark i Uganda skal lægge jord til 132 oliebrønde, og at ledningen samlet set vil tvinge op mod 86.000 mennesker væk fra deres jord.

PKA’s beslutning kommer, efter selskabet gennem længere tid har overvejet fremtiden for den 51 mio. kr. store investering i Total Energies. Det skyldes, at PKA som udgangspunkt ikke tolererer oliesand i selskaber, der investeres i. I Total er oliesand ved at blive udfaset, men bruges stadig i virksomheden. Det har siden 2021 betydet, at Total har befundet sig på en observationsliste hos PKA.

Konkurrenter holder fast

PKA bruger konsulenthuset Federated Hermes til at påvirke de selskaber, der modtager investeringer fra pensionsselskabet, også kendt som at bedrive aktivt ejerskab. Det er denne proces, der ifølge Dewi Dylander altså ikke har båret tilstrækkelig frugt.

“En gang imellem må vi trække en streg i sandet. Vi havde været i dialog igennem en årrække, uden at de havde været lydhøre over for den kritik, vi var kommet med,” siger Dewi Dylander, som forventer, at det vil tage et par måneder fuldstændigt at afhænde investeringerne i selskabet.

De to konkurrenter Danica og PFA ser anderledes positivt på samarbejdet med Total. Begge selskaber fremhævede for nylig Total som en virksomhed, der er lydhør over for aktivt ejerskab.

“Over de seneste år har nogle energivirksomheder forbedret sig og har blandt andet sat delmål for reduktionen af CO2 eller forbedret deres omstillingsplaner,” sagde Poul Kobberup, Investeringsdirektør i Danica, for nylig til Børsen og fremhævede netop Total som eksempel.

Han pegede på, at ledelsen har fremrykket klimamålet om 30 pct. reduktion af CO2-udledningen fra 2030 til 2025, i hans øjne på grund af aktivt ejerskab fra Danica.

Hårdere linje

Ved samme lejlighed fremhævede Rasmus Bessing, chef for investering i PFA, Total, som også PFA har investeret i. Han pegede på, at selskabet “trods alt” bevæger sig, og at olieselskabet i dag har 17 gigawatt vedvarende energi og går efter 100 gigawatt i 2030, mens Danmark til sammenligning har 5 gigawatt og vil nå 12 gigawatt.

Næste skridt fra PKA kan blive at sætte hårdere ind over for selskaber som Total og Shell, der leder efter ny olie til trods for, at det Internationale Energiagentur (IEA) kalder det uforeneligt med at nå FN’s klimamål på højst 1,5 graders temperaturstigning.

Fakta Danske pensionskassers investeringer i Total En række pensionskasser har investeret i alt 2,5 mia. kr. i Total Energies. PFA: 1594,1 mio. kr.

Danica: 426,1 mio. kr.



Nordea: 263,2 mio. kr.



Industriens Pens.: 122,1 mio. kr.



Pensiondanmark: 75,5 mio. kr



PKA: 51,1 mio. kr.



PenSam: 4,3 mio. kr Kilde: Mellemfolkeligt Samvirke

“Vi har besluttet at kigge på det område igen til næste år. Det er noget af det, som IEA har kritiseret for nylig. Hvis et olieselskab leder efter opkøb eller andre typer udvidelse, er det i virkeligheden ikke noget, vi har lyst til at have i vores portefølje,” bemærker Dewi Dylander.

Børsen har bedt Total forholde sig til, at PKA dropper investeringer i selskabet. Total Danmark vil ikke forholde sig til det, da PKA kritiserer forhold i udlandet. Totals hovedkvarter i Paris har ikke besvaret Børsens henvendelse inden artiklens deadline.

Samlet set har danske pensionskasser ifølge en nylig rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke investeret 2,5 mia. kr. i Total Energies.