Norlys satser stort på elbiler: Vil opføre 300.000 ladestandere

Monta skal levere software til op mod 300.000 ladestandere, som energiselskabet Norlys vil opstille gennem de kommende år. Norlys sigter mod at blive førende på området

Energikæmpen Norlys har med milliardinvestering og ambitioner om 300.000 danske kunder kastet sig ind i konkurrencen på markedet for ladeinfrastruktur, hvor virksomheder som Clever og E.On. har domineret i Danmark.

“Vi vil være en af de markedsledende udbydere af ladeløsninger og -infrastruktur, både derhjemme, på arbejdspladsen og når man kører andre steder hen. Det kræver blandt andet, at vi investerer tungt i offentlige ladeløsninger og sikrer et ladenetværk, der er nationalt dækkende,” siger direktør i Norlys Energi, Mads Brøgger.

Faktaboks Monta Stifter Casper Rasmussen er uddannet ingeniør fra DTU og har været med til at skalere det danske app-selskab Nodes, der senere blev solgt til japansk-baserede Monstar Lab. Monta blev stiftet i 2020 og blev allerede i efteråret 2022 værdisat til over 1 mia. kr. Siden da melder virksomheden at have øget omsætningen med 35-38 pct. om måneden. Selskabets teknologi bruges indtil videre til over 225 forskellige typer ladestandere

i mere end syv markeder. Næste skridt for Monta bliver flere forsøg med at balancere elnettet, samt en fremskyndet udvidelse til det amerikanske marked.

Satsningen på opladning gav sig i slutningen af april udslag i, at Norlys besluttede at investere 1 mia. kr. i offentlige ladestandere over en periode på tre år. Samtidig har virksomheden en langsigtet ambition om at nå 300.000 ladestandere.

I dag råder Norlys over ca. 15.000 ladestandere. På grund af opkøb fordeler de sig på tre forskellige teknologier. I løbet af året bliver de flyttet til Montas platform. Platformen udgør softwaren i ladestandere, som kan planlægge og styre opladning.

Internationale aftaler

“På den korte bane betyder det 15.000 installationer for os, men på længere sigt, bliver det rigtig sjovt. Samtidig er det en super god case for os at blive valideret af et stort elselskab, der ser vores software som en del af kritisk infrastruktur,” siger stifter og adm. direktør i Monta, Casper Rasmussen.

Med denne aftale øges vores faste indtægter med 20-30 pct. over de kommende måneder Casper Rasmussen, adm. direktør, Monta

Aftalen er resultatet af omkring et års forhandlinger. For Monta vil aftalen i sig selv medføre stor vækst i antallet af installationer. I dag ligger virksomhedens software på omkring 86.000 ladestandere, men flere store aftaler er i støbeskeen internationalt.

“Internationalt er der flere store aftaler på vej. Det er ret sundt at have flere kunder på størrelse med Norlys. Med denne aftale øges vores faste indtægter med 20-30 pct. over de kommende måneder,” konstaterer Casper Rasmussen og fortsætter:

“Nu begynder de store kunder, som vi har arbejdet på over det seneste år at blive til aftaler. For et par år siden var der plads til mange små spillere på markedet, men de bliver knust af de store i dag,” siger han og peger på, at Montas software i dag har en markedsandel på omkring 35 pct. i Danmark.

Bedre konkurrence

Også Norlys har forhåbninger om at udvide ladeinfrastrukturen til udlandet i kølvandet af aftalen.

“Vi arbejder først og fremmest i en dansk kontekst, men vi er naturligvis også indstillede på at tage relevante dialoger med samarbejdspartnere og kunder, som potentielt kan føre os uden for Danmarks grænser. Vi har fået forespørgsler på det og vi vurderer, at det ville være overkommeligt at levere, blandt andet fordi Monta allerede opererer internationalt. Derfor har vi også markedsdialog i mange europæiske lande,” siger Mads Brøgger.

Med satsningen på ladeinfrastruktur skal Norlys imidlertid først og fremmest fokusere på det danske marked, hvor der er behov for konkurrencen, vurderer Mads Brøgger. Han henviser til en foreløbig rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der blandt andet peger på manglende gennemskuelighed og forståelighed i de eksisterende ladeløsninger, ligesom styrelsen vurderer, at 70 pct. af kunderne i dag betaler for meget for opladning.

“Vores mål er at blive et attraktivt valg for kunderne, fordi de får lettere ved at træffe et forståeligt valg. Det betyder blandt andet væsentligt bedre priser end i dag. Det betyder også, at vi skal være med til at klæde kunderne på til at træffe gode valg. Der kommer naturligt nok stadig mange førstegangskøbere af elbiler de næste ti år,” siger han.