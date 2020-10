Ingeniører kræver håndfaste krav i kølvandet på byggeriets klimapartnerskab: “Jeg er bange for, at regeringen sætter ambitionerne alt for lavt”

Det går for langsomt med at nedbringe CO2-udledningen i byggebranchen. Sådan lyder det fra branchen selv, som ifølge regeringen står for ca. 30 pct. af den samlede CO2-belastning i Danmark

Bæredygtig Eksklusivt for kunder