Fredericia Havn vil være grønt knudepunkt: Klar med 1 mia. kr.

Den grønne omstilling rammer også landets havne, og Fredericia ønsker at gå fra sort olieby til et knudepunkt for grønne brændstoffer og satser først og fremmest på at stille CO2 til rådighed for produktionen

Et af de ptx-knudepunkter, der ser ud til at materialisere sig gennem et samarbejde mellem flere aktører, er Fredericia med industrihavn, raffinaderi, et fjernvarmeværk, en brintfabrik og ambitioner om produktion af grønne brændstoffer til skibs- og flyindustrien.

“Der er ikke nogen kommune eller havn med respekt for sig selv, der ikke har en drøm om power-to-x. Men det er næsten større, end man overhovedet kan forestille sig at lave denne her omstilling,” siger adm. direktør for ADP Rune D. Rasmussen fra sit kontor med udsigt over havnen, hvor ADP har planer om at satse på CO2-infrastruktur.

Der er ikke nogen kommune eller havn med respekt for sig selv, der ikke har en drøm om power-to-x Rune D. Rasmussen, adm. direktør, ADP

Power-to-x (ptx) er teknologi, hvor man ved hjælp af strøm omdanner brint, CO2 og nitrogen til forskellige brændstoffer. For at brændstofferne giver mening i den grønne omstilling, skal både strøm, brint og CO2 stamme fra “grønne” kilder.

Ligesom der skal sendes strøm, fjernvarme og brint mellem producenter og aftagere, skal der i fremtidens energimiks også sendes CO2 rundt. På den ene side skal CO2’en fjernes fra industriens udledning, og på den anden side skal det indgå i produktionen af grøn metanol og flybrændstof, hvis Danmark skal nå sit klimamål.

Ser man ud over Fredericia og omegn, giver det god mening for ADP at satse på CO2. Fra raffinaderiet kan der indsamles årlige 400.000 ton CO2 fra produktionen, fra Ørsteds kraftværk, Skærbækværket, kan der hentes 250.000 ton CO2 fra biomasse, mens der i oplandet ca. 100 km rundt om havnen kan hentes ca. 2,5 mio. ton CO2 fra industri, biogasanlæg og forbrændingsanlæg, fortæller Rune D. Rasmussen.

“Punktkilderne i oplandet er for små til at blive forbundet gennem rør, så der vil vi bygge en terminal i Taulov, hvor man kan aflevere CO2’en, som vi så kan fordele ud i infrastrukturen. Derefter er det op til markedet, om de vil bruge CO2’en eller lagre den,” siger han.

Ufærdig businesscase

ADP er parat til at investere 1 mia. kr. i udbygningen af bl.a. infrastruktur til CO2, så andre aktører i området får adgang til en af de komponenter, der skal til for at lave grønt brændstof i fremtiden.

“Vi tror på, det er en god ting, at infrastrukturen ligger i statslige eller kommunale hænder. Men businesscasen er slet ikke færdig, for alt rykker sig hele tiden – tidsplaner, myndighedsbehandlingen, det regulatoriske område, der mangler CO2-specifikation osv.,” siger direktøren om de udfordringer, der stadig mangler afklaring.

Samtidig skal det passe ind i planer fra det nationale gasdristributionsselskab Evida, Ørsted, raffinaderiet og alle de andre aktører. Der er derfor stadig ingen dato for første spadestik endnu.

Faktaboks Fredericia Havns omstilling ADP har etableret datterselskabet ADP Energy Infrastructure til at udvikle og etablere Fredericia Havn som knudepunkt for ptx og CO2-fangst og -lagring. Realiseringen vil ske i partnerskaber mellem Trekantområdets aktører som Crossbridge Energy, Billund Lufthavn, Ørsted, Everfuel, TVIS, Nature Energy, Triangle Energy Alliance samt kommunerne i Trekantområdet. Datterselskabet investerer efter planen mere end 1 mia. kr. frem mod 2030.

Set med havnedirektørens øjne kommer der ikke til at være ammoniakproduktion i Fredericia af sikkerhedsmæssige årsager.

“Men jeg er helt sikker på, der kommer til at blive produceret grønt brændstof i Fredericia, så vi kan omstille indenrigsluftfarten og producere skibsbrændstof på raffinaderiet. Jeg er bare ikke længere sikker på, hvor hurtigt det kommer til at gå. Det kan også være, der bliver tale om flere mindre producenter, der måske går sammen,” siger han.

Industriby 2.0

Som industriby vil omstillingen til ptx-knudepunkt være med til at ændre på Fredericias selvforståelse, mener Tommy Rachlitz Nielsen (K), der er formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget i Fredericia Kommune og bestyrelsesmedlem i ADP. Fra Nordsøolieby til ptx-by.

“Det kommer til at være en helt ny udviklingsmulighed for kommunen og vores erhvervsliv, så det får en enorm betydning,” siger han.

“Raffinaderiet udgør stadig 42 pct. af det samlede CO2-udslip i Fredericia Kommune, så når de trykker på knappen og begynder at producere grønt brændstof i stedet for fossilt, er vi nået et pænt stykke længere på vores CO2-mål,” siger han.

Faktaboks De grønne molekyler CO2 betegnes som sort, hvis det kommer fra fossil energi, og skal ifølge regeringens strategi lagres og ikke genanvendes. “Grøn” CO2 kommer fra afbrænding af bæredygtig biomasse, biogent affald og opgradering af biogas. Den form for CO2 kan man lagre og genanvende i ptx-brændstoffer: Grøn metanol: Brint og CO2. Sustainable Aviation Fuel (SAF): Brint og CO2. Grøn Ammoniak: Brint og Nitrogen

Selvom ptx-drømmen ifølge Rune D. Rasmussen lever i enhver havn og kommune, vil tiden formentlig vise, at det kun giver mening få steder i Danmark, fordi der er tale om store investeringer, og fordi “lille Danmark” kommer til at konkurrere med USA og Mellemøsten.

“Der er en geopolitisk fordel i at kunne servicere sig selv med grønt brændstof, som vi gør i dag med det fossile. Raffinaderiet producerer næsten 35 pct. af det fossile brændstof, vi bruger i Danmark. Vi vil gerne gøre det samme med grønne brændstoffer i fremtiden,” siger han og peger på, at de ambitiøse planer om udbygning af vindenergi er et godt tegn i forhold til at drive omkostningerne ned og i forhold til et eksportmarked af både el, brint og CO2.

“Jeg håber for Danmarks skyld, at vi vil kigge ud ad vinduet i Skagen om 15-20 år og se, at der bliver tanket dansk e-metanol til en konkurrencedygtig pris. Men vi skal jo producere nogle hundredtusinder ton, før det er interessant,” siger Rune D. Rasmussen.