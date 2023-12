Ombudsmand politianmelder Mercedes

Forbrugerombudsmanden har meldt bilgiganten Mercedes til politiet for vildledende grøn markedsføring eller såkaldt greenwashing.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Bilmærket har overtrådt markedsføringsloven ved at bruge udsagn i deres markedsføring af nye biler, som “Den grønne revolution”, “Mercedes-Benz begynder CO2-neutral produktion” og “Certificeret miljøvenlig”.

“ Oplysningerne skal være korrekte og må ikke give forbrugerne et indtryk af, at virksomheders tiltag er mere vidtgående end de er Andreas Weidemann, fungerende forbrugerombudsmand

Ifølge Forbrugerombudsmanden har det fået Mercedes biler til at fremstå mere miljøvenlige, end hvad tilfældet er.

“Markedsføring af de tiltag, virksomheder iværksætter for at nedbringe deres miljøbelastning, er vigtig information til forbrugerne. Men oplysningerne skal være korrekte og må ikke give forbrugerne et indtryk af, at virksomheders tiltag er mere vidtgående, end de er. Det er vildledende markedsføring og strafbart,” udtaler fungerende forbrugerombudsmand Andreas Weidemann.

Mercedes selv har undskyldt ordet “certificeret” i kampagnen med, at der var sket en oversættelsesfejl fra tysk til dansk, som blev rettet, så snart virksomheden blev gjort opmærksomme på det.

Det var Greenpeace, der i sin tid indsendte en klage til Forbrugerombudsmanden, fordi organisationen mente, at kampagnen fra Mercedes var greenwashing både i forhold til de ord og billeder, der blev brugt. Ud over ord som “miljøvenlig” og “CO2-neutral” indgik også billeder af vindmøller og natur.

Kommunikationsbureauet, som Mercedes havde hyret til kampagnen, og som også var en del af klagen, er ikke blevet meldt til politiet.

Klage fra ngo

Forbrugerombudsmanden har de seneste år fået stadig flere klager om vildledende grøn markedsføring. I 2019 var der 16 nye sager om greenwashing hos Forbrugerombudsmanden, mens tallet var steget til 95 sager i 2022.

Der er blandt andet blevet klaget over store virksomheder som Danish Crown, Arla og Zalando, fordi de har gjort brug af ord som “klima” og “bæredygtighed” i deres markedsføringer.

I 2022 fik Forbrugerombudsmanden en merbevilling på 7 mio. kr., så der kunne tilføres flere ressourcer til greenwashing-området.

Greenpeace har også tidligere klaget over bilmærket BMW, fordi den sydtyske autogigant havde brystet sig af at være: “Verdens mest bæredygtige bilproducent” samt at “Hele produktionskæden for BMW IX er grøn”.

Det førte også til en politianmeldelse fra Forbrugerombudsmanden tilbage i sommeren 2023. Kort forinden havde daværende forbrugerombudsmand Christina Toftegaard varslet, at flere virksomheder fremover vil blive meldt til politiet for greenwashing.

“Nu har vi gjort vores for at gøre opmærksom på, hvad man må og ikke må, og derfor kan vi ikke længere undgå at politianmelde overtrædelser i videre omfang,” sagde hun til Børsen i sommer.

Mercedes er den tredje virksomhed, der er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden i Danmark. Udover BMW er virksomheden Hedestoker ApS, der sælger VVS-artikler, også blevet meldt til Politiet i juli for at markedsføre brændeovne som svanemærkede, selvom det ikke var tilfældet.

Sagen er den første, der afgøres hos Forbrugerombudsmanden siden Andreas Weidemann tog over efter Christina Toftegaard.