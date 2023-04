Finanssektoren vil skærpe de grønne hjerner

Bankerne vil give bedre rådgivning omkring bæredygtighed, og derfor er at hav af ansatte i finanssektoren blevet uddannet inden for bæredygtighed de seneste par år.

En stor del af dem er blevet uddannet hos Finanssektorens Uddannelsescenter, der tilbyder flere forskellige efteruddannelser inden for indenfor bl.a. erhvervs- og privatrådgivning.

Kurserne varer alt fra en halv time til flere dage, og ifølge adm. direktør i Finanssektorens Uddannelsescenter Søren Laursen er håbet, at flere ansatte i finanssektoren kan komme på de mere dybdegående uddannelser inden for bl.a. erhvervs- og privatrådgivning.

I første omgang har det handlet om at få bygget en basisviden op i branchen.

“Vi uddanner rådgivere i at tage den indledende dialog med kunden. De bliver ikke specialister, men de får en bred og rimelig dyb viden om forskellige emner i forhold til det at indgå en dialog med kunden. Så det er både en grundlæggende introduktion, der skal skabe en fælles vidensbase i sektoren, og et fælles grundlag for at tale bæredygtighed videre,” fortæller Søren Laursen.

En af dem, der har fået rådgivning fra nogle af rådgiverne med efteruddannelse, er Rikke Ullersted, adm. direktør i The Upcycl, der matcher og handler materiale affald fra industri til de virksomheder, som kan anvende det. I 2022 var Rikke Ullersted og The Upcycl nomineret til Dansk Erhvervs 25 kvindelige iværksættere, du bør kende.

28 tusinde finansansatte har fået en grøn uddannelse i 2022

Da virksomheden skulle vælge ny bank, var det vigtigt at kunne få sparring i samspillet mellem bæredygtighed og forretning.

“Sandsynligheden for at lykkes med at blive til en succes bliver langt større, hvis du kan sparre med nogen, der ved noget om de udfordringer og om den verden, man bevæger sig i,” siger Rikke Ullersted.

De korte efteruddannelser har ifølge formand i Finansforbundet Kent Petersen hjulpet med at give noget basisviden til de medarbejdere, der ikke har haft fag om bæredygtighed undervejs i deres uddannelsesforløb.

“Noget af det, som jeg har set i evalueringerne, det er, at de føler sig mere komfortable i spørgsmål om bæredygtighed. Og det betyder også, at det er nemmere at stille spørgsmål til virksomheder og kunder i forhold til en bæredygtighedsdagsorden,” siger Kent Petersen.

Rikke Ullersted er glad for den rådgivning, hun har fået fra banken.

“Vi har en bankrådgiver, som er stærk i sin viden omkring bæredygtighed generelt. Det har en styrke for os at allieres med en bank, som har en stærk grundforståelse af præmisserne, vi navigerer i,” fortæller Rikke Ullersted.





