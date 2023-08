Sønderjysk fabrik melder udsolgt: Mærsk, Lego, Novo og Circle K har købt det hele

Selvom fabrikken endnu ikke står færdig, har danske European Energy lukket aftaler med landet største virksomheder om samtlige 32.000 ton grøn metanol. De næste anlæg bliver tre gange så store

I Kassø ved Aabenraa i Sønderjylland er European Energys byggeri af lige nu verdens største e-metanolanlæg i fuld gang. Bygninger til elektrolyseenhederne står færdige, og det første køleudstyr er sat op. Byggeriet fortsætter frem til årsskiftet, hvor to produktionslinjer skal fremstille 32.000 ton grøn metanol – også kaldet e-metanol – i løbet af 2024.

Og fire store kunder – Mærsk, Lego, Novo Nordisk og Circle K – har allerede købt alle varerne på hylden.

“Vi har lavet kontrakter på alt det, vi har planlagt at producere,” fortæller chef for power-to-x i European Energy Emil Vikjær-Andresen.

“Vi havde nok forventet at blive udsolgt, men vi er blevet overraskede over, at vi uden problemer kunne sælge ti gange den produktion, vi laver på Kassø, hvis vi havde produktet mellem hænderne i dag,” siger han.

E-metanolen er lavet på energi fra sol og vind samt CO2 fra biomasse. Mærsk skal bruge det grønne brændstof til de 25 metanolskibe, rederiet har bestilt, og aftager halvdelen (16.000 ton) af den årlige produktion fra Kassø. Benzinselskabet Circle K aftager en mindre mængde metanol til den tunge vejtrafik, mens legetøjs- og medicinalgiganterne aftager resten i jagten på at erstatte den fossile plast i deres produktioner.

“Vi er gået ind i dette partnerskab for at afprøve, om teknologien kan skaleres. Når vi har set resultaterne, vil vi se på, om vi skal gå ind i yderligere partnerskaber,” skriver pressechef i Novo Nordisk Lars Otto Andersen-Lange til Børsen.

Next stop Nakskov

Selvom de første 32.000 ton allerede er lovet væk, er der stadig mulighed for at udvide produktionen i Kassø med 5.000 ton, når først produktionen er oppe at køre. Men det helt store skridt bliver, når European Energys næste anlæg bliver tre gange så store, fortæller Emil Vikjær-Andresen.

“100.000 ton er en god størrelse i forhold til at bygge lidt billigere anlæg og kunne levere en større mængde til markedet, som i den grad efterspørger produktet,” siger han og nævner Nakskov, Texas og Brasilien som nogle af de steder, virksomheden ser på, fordi der er sammenfald mellem grøn strøm og biogent CO2.

Faktaboks European Energy Etableret i 2004 af Knud Erik Andersen (topchef) and Mikael D. Pedersen (VP med ansvar for de ledende ingeniører). Udvikler, etablerer og driver grønne energiløsninger, der inkluderer etablering af vind- og solanlæg, salg af grøn strøm og ptx-produktion. Omsatte i 2022 for 3,25 mia. kr. og har over 600 ansatte i 20 lande.

Ptx-chefen tror især på efterspørgsel fra skibsfarten, hvor metanol er helt nyt, og fra den kemiske sektor, der søger et alternativ til den traditionelle fossile metanol.

European Energy og Mærsk har da også en aftale, der rækker ud over de 16.000 ton, som svarer til den mængde brændstof, halvandet af rederiets første metanolskibe skal bruge årligt. I 2025-26 lyder aftalen på 200.000-300.000 ton e-metanol, som skal komme fra de anlæg, European Energy har planer om globalt.

Langt fra tanke til spade

Emil Vikjær-Andresen vil ikke sætte datoer på, hvornår der er første spadestik i f.eks. Texas, hvor energivirksomheden allerede for to år siden sikrede sig adgang til CO2 fra lokale affaldsdepoter.

“Lige nu er vi i gang med at sikre aftaler og tilladelser. Og så bygger vi lige Kassø og får erfaringer, inden vi sætter spaden i jorden de andre steder,” siger han.

2 mia. kr. har metanolanlægget i Kassø kostet

Anlægget i Kassø, der inklusiv vind- og solanlægget, som leverer strømmen, har kostet ca. 2 mia. kr., er blevet lettere forsinket på grund af de mange tilladelser, der skal til på dette nye område.

“Man må konstatere, at når man har et anlæg, der spænder over strømproduktion til produktion af kemikalier og brændstoffer og ind i varmesektoren, er der bare mange sektorer og myndigheder, der skal spille sammen,” siger ptx-chefen.

“Så den erkendelse, vi har i dag, er, at det på den ene side har været et langt forløb med alle de tilladelser, der skal til, men på den anden side også et fint forløb, fordi der har været et rigtig godt samarbejde med myndighederne,” siger Emil Vikjær-Andresen.