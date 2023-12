Erhvervsliv roser aftale: Vil gavne danske virksomheder

Fossile brændsler skal erstattes og energieffektiviteten og udrulningen af vedvarende energi skal accelereres. Det står klart efter årets klimatopmøde i Dubai.

Erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv kalder begge aftalen ambitiøs, selv om de kunne have ønsket sig mere. Ikke blot klimaet, men også dansk erhvervsliv kan glæde sig over aftalen, lyder det.

“Overordnet ser jeg på aftalen med ros og glæde,” konstaterer vicedirektør med ansvar for klima i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen, der havde frygtet, at der “ikke ville komme noget ud af det.”

Fakta Erhvervsliv på klimatopmøde Stadigt flere erhvervsrepræsentanter deltager i de årlige klimatopmøder i FN-regi.

Virksomheder deltager ikke direkte i forhandlinger, men præsenterer løsninger og mødes med repræsentanter fra virksomheder såvel som regeringer.

Fra Danmark deltager i år over 30 virksomheder i den officielle danske repræsentation, der ledes af Dansk Industri, State of Green og flere ministerier.

Underdirektør i Dansk Erhverv, Ulrich Bang, istemmer.

“Når det er givet, at olieindustrien skal sidde med ved bordet og forhandle, så er der tale om en meget ambitiøs aftale,” vurderer han.

De bider begge mærke i, at fossile brændsler for første gang er nævnt i en aftale, men også om mere konkrete punkter. Det gælder eksempelvis enigheden om tredobling af vedvarende energi i 2030 og om fordobling af målet om energieffektivitet. Netop disse punkter kan få betydning i danske virksomheder, vurderer Anne Højer Simonsen.

“Det kan betyde større efterspørgsel på gode danske løsninger inden for vedvarende energi og energieffektivitet, men det kan også give en mere lige konkurrence,” siger hun med henvisning til lande, der i dag har lavere klimakrav, end det er tilfældet i EU.

“Der går nok ikke ordrer ind i eftermiddag, men det bekræfter og betrygger virksomheder i, at det går den rigtige vej. Det er vigtigt at vide, at der er de rigtige rammer både nationalt og internationalt,” vurderer hun.

Flere kolleger

Også den vurdering deler Ulrich Bang, der fremhæver den aftale, Vestas kunne præsentere om levering af vindmøller til Ukraine under topmødet.

“Måske bliver de ikke leveret fra Ringkøbing og Nakskov og der kommer måske ikke flere kolleger ved transportbåndet i morgen, men mere generelt vil jeg mene, at det betyder flere kolleger i den grønne sektor,” mener han.

De danske lobbyister er dermed på linje med den repræsentant, der onsdag gav den internationale erhvervsdelegations kommentarer til aftalen.

“Kollektivt er vi langt bagud i forhold til, hvor vi skulle være,” konstaterede hun og fremhævede erhvervslivets rolle i at ændre det.

Generelt fylder virksomheder stadigt mere på klimatopmøderne, der i dag også udstiller grønne løsninger.

“Alle økonomier og virksomheder skal gøre dette til virkelighed,” konstaterede klimachef i FN, Simon Stiell, da årets centrale aftale blev indgået onsdag morgen.