Dansk køkkenvirksomhed skaffer investeringer fra store grønne spillere

Køkkenproducenten Stykka har rejst et tocifret millionbeløb i et ellers hårdt finansieringsmarked fra blandt andre Pandora-familiens investeringsselskab. Rekordhøjt beløb blev i 2022 investeret i grønne virksomheder i Danmarks Eksport & Investeringsfond

Trods et år med tårnhøj inflation og usikkerhed omkring verdensøkonomien er det lykkedes flere grønne iværksættervirksomheder at rejse kapital.

Én af dem er Stykka, der arbejder i spændingsfeltet mellem it-virksomhed og køkkenproduktion. Efter lidt over et halvt års søgen efter de bedste investorer er det lykkedes for Stykka at få investorer med for et tocifret millionbeløb i forretningen fra bl.a. Pandora-familiens investeringsselskab North-East Family Office, The Footprint Firm, samt en række prominente erhvervsfolk.

For adm. direktør og stifter af Stykka Jarl Vindnæs var det vigtigste at få særlig ekspertise med i investeringerne.

“Vi vil gerne have de rigtige kompetencer med, det er også derfor, vi har rakt ud til investorer som Rasmus Nørgaard, The Footprint Firm og Per Klitgaard. Fordi vi vil også have nogle kloge penge med, som hjælper os på vores videre rejse,” fortæller Jarl Vindnæs og uddyber. Det er jo nærmest The Avengers inden for grøn omstilling i byggebranchen, vi har fået samlet her Jarl Vindnæs, stifter, Stykka

“Det er jo nærmest The Avengers inden for grøn omstilling i byggebranchen, vi har fået samlet her. Og det er vi sindssygt stolte af,”

Rasmus Nørgaard er medstifter af i ejendomsudvikleren Home. Earth og ejendomsinvestoren NREP, og han mener, at Stykka er en interessant case både forretningsmæssigt og for planeten.

“Stykka håber både at bygge en forretning, som vi forhåbentlig kan tjene nogle penge på, men de håber også at kunne vise vej til en mere bæredygtig køkkenproduktion.”

Chef for Danske Bank Growth Kent Due-Frederiksen mener, at der er nogle særlige egenskaber ved de bæredygtige startups, der tiltrækker investorer.

“Investorerne erkender, at virksomheder med et stærkt esg-fokus er bedre forberedt og rustet til at navigere i fremtidens udfordringer, og at man forventer, at disse startups vil udvise større modstandsdygtighed langsigtet, hvilket i sidste ende også tiltrækker investorer,” fortæller Kent Due-Frederiksen.

En opgørelse fra Danmarks Eksport & Investeringsfond viser, at venture capital-investeringer i grønne startups er steget markant de senere år fra fonden, så den nåede op på at have knap 1,6 mia. kr. investeret grønt i 2022.

Grøn fremtid

Stykka vil fremover fortsætte med at tænke grønne løsninger for køkkenproduktionen ifølge Jarl Vindnæs.

“Det handler om at gå tilbage til nogle lidt gamle dyder med at lave tingene lidt bedre, at få råd til nogle bedre materialer. Og sørge for, at man kan reparere de produkter kontinuerligt. Holde dem kørende i stedet for at flå en hel masse ud og bare smide væk og så putte noget nyt ind,” siger han.

Jarl Vindnæs bed mærke i, at ud over at få deres økonomi gennemgået i due-diligence-fasen blev der samtidig kigget på Stykkas bæredygtighed. 2 cifret millionbeløb er der netop blevet investeret i Stykka

EU-lovgivning skubber også på for den grønne omstilling ifølge investor Rasmus Nørgaard.

“Man mærker helt klart EU-taksonomien. Vi ved, det kommer, men vi ved jo ikke præcis, hvad indholdet helt eksakt bliver. Men jeg tror, at der er mange, som er ret meget oppe på dupperne i forhold til EU-taksonomien,” siger han med henvisning til EU’s regelværk for grøn omstilling.

Rasmus Nørgaard laver nu kun investeringer i virksomheder, der har et element af bæredygtighed.

“Hvis man tager de kommercielle briller på, så tror jeg rent faktisk også, at det er en god investering,” siger Rasmus Nørgaard og uddyber:

“Personligt vil jeg også gerne leve med et lidt mindre afkast, men det tror jeg faktisk ikke man behøver her. De virksomheder, som klarer sig godt, er jo nogle, som løser et problem eller opfylder et behov.”

Kent Due-Frederiksen fra Danske Bank Growth ser også gode økonomiske muligheder i de grønne investeringer.

“På lang sigt forventer man overordnet et stærkt afkast i det segment på grund af hele den omstilling, vi skal igennem som samfund, hvor vi har brug for mange innovative grønne løsninger,” siger Kent Due-Frederiksen.