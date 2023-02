Indisk energikæmpe er endt i global skandale: Er stadig en “bæredygtig” investering i Danmark

Det indiske kæmpekonglomerat Adani Group har tabt 90 mia. dollar i værdi efter kraftige anklager om lyssky forretning. Adani optræder blandt de mest bæredygtige investeringer hos bl.a. Danske Bank

En investering, der hidtil blev betragtet som grøn, kommer nu under kraftig lup hos danske kapitalforvaltere.

Det indiske Adani-konglomerat, en af verdens største energioperatører, er i januar kommet under voldsom beskydning for systematisk kursmanipulation, ulovlig bogføring, skattely og for at føre grønne investorer bag lyset. Organisationen Mellemfolkeligt Samvirke har opgjort, at syv danske pensionskasser og Danske Bank samlet har investeringer for mindst 100 mio. kr. i det indiske selskab Adani Green Energy og samlet mindst 300 mio. kr. investeret i hele Adani-koncernen.

Faktaboks Adani-sagen Ifølge Financial Times har Adani Group siden offentliggørelsen af Hindenburg-rapporten mistet over 90 mia. dollar, eller 621 mia. kr., i markedsværdi. Formuen er også stærkt udhulet hos ejeren, Gautam Adani, der længe har floreret som en af verdens mest velhavende personer. Adani Group er på relativt kort tid vokset til den næststørste koncern i hele Indien og er bl.a. blevet vurderet til at være verdens største operatør af kombineret vind- og solenergi. Kilde: Kilde: Financial Times, Hindenburg Research



Det er et relativt beskedent beløb, men anklagerne har udviklet sig til en global skandalesag, efter det New York-baserede analysehus og investeringsselskab Hindenburg Research i slutningen af januar offentliggjorde en to år lang undersøgelse af koncernen.

Kan finansiere kul

Opfattelsen blandt bl.a. danske investorer har været, at investeringer i et af koncernens selskaber, Adani Green Energy, kun blev brugt på vedvarende energikilder som solceller, men den opbygning bliver også undergravet af Hindenburg-rapporten. Den konkluderer, at der langtfra er vandtætte skodder mellem det vedvarende energiselskab og resten af gruppens virksomheder. I sidste ende kan investeringer i Adani Green Energy være med til at finansiere nye kulminer gennem interne lån og pengestrømme i konglomeratet, lyder det.

“Det er en fuldstændig unødvendig risiko for både klima og økonomi at have investeringer i det her selskab. Vi mener helt klart, man bør sælge ud af investeringer i Adani Green Energy, hvis man vil have troværdighed i sine grønne investeringsprodukter,” lyder det fra analytiker hos Mellemfolkeligt Samvirke Joachim Kattrup.

Efter de amerikanske anklager har bl.a. Norges største pensionsselskab, KLP, og Danmarks største kommercielle pensionskasse, PFA, solgt ud af deres beholdninger. Selskabet optræder dog stadig blandt en række danske kapitalforvalteres grønne investeringer. Bl.a. som en del af Danske Banks investeringsben Danske Invests såkaldte artikel 9-fonde, der klassificeres som de mest bæredygtige fonde.

Hvad er op og ned?

Hos Danske Bank leder rapporten dog ikke umiddelbart til en eksklusion af Adani Green Energy, lyder det.

“Beskyldningerne er seriøse, og vi skal foretage en vurdering af selskabet, hvor vi tager de nye informationer med. Det er for tidligt at have en helt klar holdning, og vi vil gerne lave en grundig analyse,” fortæller Danske Banks chef for ansvarlige investeringer, Erik Eliasson.

Hvis anklagerne er sande, skal I vel droppe dem?

“Generelt vil vi gerne lave aktivt ejerskab og påvirke virksomheden i en grønnere retning. Det er der, vi tror på, vi får mest indflydelse på klimaet. Men det kan også være, vi når frem til, at det ikke er en mulighed, og at vi må ekskludere,” lyder det fra Erik Eliasson.

Ca. samme melding kommer fra de seks danske pensionskasser Pensam, Velliv, AP Pension, Pensiondanmark, Lægernes Pension og P+ Pension, der er investeret i Adani Green Energy. I skriftlige svar til Børsen står der, at selskaberne enten vil foretage en vurdering af selskabet og de nye anklager og derfra komme med en konklusion, eller at de vil gå i dialog med Adani gennem aktivt ejerskab.

Ifølge leder af Copenhagen Business Schools Center for Bæredygtighed Steen Vallentin giver det god mening, at danske kapitalforvaltere ikke ekskluderer Adani Green Energy uden videre.

“Nordmændene har tradition for at være hurtige på aftrækkeren ift. at ekskludere selskaber, hvor vi i Danmark læner os mere op ad aktivt ejerskab. Jeg synes, det giver god mening, at kapitalforvalterne undersøger, hvad der er op og ned,” siger han og tilføjer:

“Men vi er vidne til en kæmpe global nedsmeltning af den her koncern, og alt tyder på, at det er pilråddent og korrupt.”