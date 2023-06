Stor CO2-besparelse fra landbruget vil ikke tælle i Danmarks klimaregnskab

Danmark kan spare enorme mængder CO2 med grøn ammoniak i kunstgødning, men det er en CO2-besparelse, der ikke tæller i Danmarks mål om samlet at skære 70 pct. af udledningen i 2030

Danske landmænd bruger ca. 900.000 ton kunstgødning på kvælstof om året. Der er ingen produktion af kunstgødning herhjemme, så landmændene importerer hele molevitten.

Det betyder, at hvis landmændene vælger en mindre udledende kunstgødning, så vil det ikke vil tælle i det store regnskab, hvor vi i Danmark politisk har sat os for at skære 70 pct. af vores samlede CO2-udledning i 2030.

Ifølge data fra den europæiske brancheorganisation Fertilizers Europe kan der skæres 750.000 ton CO2 af det danske kunstgødningsforbrug, hvis gødningen fremstilles med ’grøn’ ammoniak frem for ’grå’ – dvs. ammoniak, der er fremstillet på vedvarende energi frem for naturgas.

Der er få alternativer til kunstgødning, og det naturlige alternativ kræver virkelig meget plads Tavs Nyord, seniorkonsulent, Concito.

Reduktionen vil stadig komme det globale samfund til gode, så Tavs Nyord, der er seniorkonsulent i den grønne tænketank Concito, ser 'bestemt' grøn gødning som en lovende teknologi for landbruget.

“Vi vil skulle bruge meget kvælstof til vores planteproduktion også i fremtiden. Der er få alternativer til kunstgødning, og det naturlige alternativ kræver virkelig meget plads. Så på den måde er grøn kunstgødning svaret,” siger han.

Derfor arbejder et industripartnerskab – Green Fertilizer Denmark – mellem Arla, Danish Crown, Danish Agro og DLG på at realisere produktion af grøn kunstgødning i Danmark.

“Vi ser et forretningspotentiale i det og tror på, det kan blive billigere for landmændene, at det produceres lokalt, eller produkterne får en merværdi,” siger direktør for bæredygtig forretningsudvikling i DLG, Jakob Lave.

“Jeg tror på, det giver mening at have en stor gødningsproduktion op ad den store danske landbrugsproduktion, ikke mindst når man tænker på forsyningssikkerheden,” siger direktøren og hentyder til, at ca. 50 pct. af Europas gødning før invasionen af Ukraine, var baseret på import fra Rusland.

Ærgerlig mangel

Klimaloven er den danske udmøntning af Paris-aftalen og sætter et mål om, at Danmark skal reducere landets samlede CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Ifølge klimaloven skal dansk erhvervsliv stå for at reducere to tredjedele af Danmarks mål, og for landbruget er det besluttet, at der skal skæres 7,4 mio. ton CO2 af landbrugsproduktionen i 2030.

Derfor er det ærgerligt, at den store reduktion, grøn kunstgødning kan stå for, ikke tæller med, mener Jakob Lave.

“Det er en stor udfordring. Men fra min stol viser det, at dansk produktion kan flytte 750.000 ton CO2 – uagtet, at der er nogle andre, der regner en skat ud på en anden måde,” siger han og hentyder til den CO2-afgift der er på vej til landbruget.

Seniorkonsulent Tavs Nyord er enig i, at det er ærgerligt og tvivler på, at politikerne vil give en rabat på klimaafgiften, der ikke batter i forhold til klimaloven.

“Danish Crown og Arla vil dog sagtens kunne bruge grøn gødning i forhold til sit eget klimaregnskab, selvom det ikke tæller i det nationale regnskab,” siger han.

Dobbelt-op

En gødningsproducent på dansk jord vil være en oplagt kunde i butikken hos ptx-projektet Høst PtX Esbjerg, der vil skulle levere den grønne ammoniak til gødningsproduktionen.

Anlægget, Høst har planer om at etablere i Esbjerg med produktion fra 2028-29, vil kunne producere ca. 600.000 ton ammoniak om året.

Vi kan blive selvforsynende og også eksportere David Dupont-Mouritzen, projektdirektør, Høst PtX Esbjerg

“Det svarer til to gange den mængde, der indgår i den kunstgødning, Danmark forbruger. Det vil sige, at vi kan blive selvforsynende og også eksportere,” siger projektdirektør for Høst PtX Esbjerg David Dupont-Mouritzen.

I 2022 blev der globalt produceret 123 mio. ton kunstgødning på kvælstof. Det danske gødningsanlæg er for nu dimensioneret til at kunne producere 800.000-1.000.000 ton om året og kan altså dække det danske hjemmemarked.

For at kunne fremstille den store mængde kunstgødning på grøn ammoniak, er der flere ting, der først skal falde på plads. Produktionen af grøn ammoniak kræver vedvarende energi, og med den mængde grøn ammoniak, der er behov for, kræver det en hel del vedvarende energi.

Der er for nyligt blevet indgået en politisk aftale om udbygning af vindenergi i Nordsøen med mulighed for at udvide til 35 GW i 2050, og det vil kræve en brintinfrastruktur, der også er blevet aftalt politisk, men heller ikke findes endnu.

For Høst-projektets vedkommende venter man stadig på, hvordan markedet reagerer på forskellig regulering indenfor brændstofområdet, der lige nu er ved at falde på plads. Men David Dupont-Mouritzen skyder på, at en egentlig investeringsbeslutning vil blive foretaget om ca. halvandet år.

Den samme tidshorisont arbejder Green Fertilizer Denmark med.