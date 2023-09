AI Industrikæmpe bad ansatte om hjælp – de kom med 158 forslag til at bruge AI

Topsoe opfordrer medarbejdere til at bruge AI og komme med alle deres idéer for at undersøge teknologiens potentiale. 15 pilotforsøg er ved at blive sat i søen

Direktør for data, teknologi og transformation i Topsoe, Morten Holm Christiansen, mener, at kun via eksperimenter får man afdækket AI for virksomheder. Fotograf: Andreas Vinther