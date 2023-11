AI Kunstig intelligens rykker ind i tatoveringssalon

Tatovør har kastet sig over kunstig-intelligensværktøj, der hjælper med motiver til kunderne. Branchen kan være nervøs for, at kreativiteten forsvinder, men AI vil rykke ind som inspirationsværktøj, mener brancheforening

Hos Tigre Tattoo bruger indehaver og tatovør Martin Nyboe-Bek kunstig intelligens som inspiration. Foto: Simon Fals