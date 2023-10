AI Staten overvejer dansk chatbot

Den store interesse for chatbots har ført til et behov for at undersøge mulighederne for en dansk offentlig sprogmodel. Tre løsninger er i spil

Der skal være afklaring om, hvorvidt en global sprogmodel som Chat GPT kan bruges i det offentlige i Danmark, mener ATP’s koncerndirektør, Anne Kristine Axelsson. Arkivfoto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix