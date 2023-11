AI EU, USA og Kina underskriver deklaration: Sådan endte AI-topmøde

Førende AI-udviklere og politiske ledere fra USA, Kina og EU er under AI-topmøde i Storbritannien blevet enige om at samarbejde om at håndtere risici ved kunstig intelligens

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og USA's vicepræsident, Kamala Harris, var blandt deltagerne til AI-topmøde i Storbritannien. Foto: Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo