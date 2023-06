AI Overlæger bag nyt AI-værktøj til patientbehandling: Vil kommercialisere løsningen

Overlæger på Rigshospitalet er i gang med at udvikle AI-løsninger, der skal forbedre behandling og patientsikkerheden. Projekterne skal ikke samle støv, men skal ud at leve kommercielt. PwC vurderer, at der i medtech er et stort potentiale i AI

Tejs Jansen er overlæge på Afdeling for Intensiv Behandling på Rigshospitalet og hospitalets primus motorer på AI-projektet Nærhed på Distancen Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals