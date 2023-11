“Lad Generation Z vise den digitale vej”

Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at kunstig intelligens fylder meget i den offentlige debat.

Imens vi har travlt med at diskutere udfordringer og muligheder, har Generation Z (unge født mellem 1996-2012) allerede omfavnet den nye teknologi. De bruger den blandt andet til at brainstorme idéer, skrive tekster og forbedre eksisterende.

De er såkaldte digitale indfødte, og for dem er det lige så naturligt at navigere i teknologiens muligheder, som det er for andre at bladre i avisen.

De ældste af Generation Z er efterhånden i den arbejdsdygtige alder, og inden for få år vil de udgøre en tredjedel af den globale arbejdsstyrke.

Det gør Generation Z til de mest kompetente inden for anvendelsen af kunstig intelligens, og derfor mener jeg, at vi ledere skal placere dem i front af virksomhederne. Det er et faktum, som vi er nødt til at indse for at forblive relevante.

Et nyt karriereparadigme

Vi kan såvel være på vej ind i et nyt paradigme, hvor de yngste og mindst erfarne på arbejdspladsen har kompetencer, der overgår ældre generationer. Noget som ikke er sket før.

Det presser os ledere ind i en ny virkelighed, hvor vi er nødt til at balancere mellem traditionel erhvervserfaring og en voksende betydning af teknologiforståelse.

En undersøgelse om danskernes digitale liv understøtter dette og viser, at det særligt er unge under 30, altså Generation Z, som prøver kræfter med AI. Her er det hele 39 pct., der har forsøgt sig med AI-værktøjer, mens det blandt de 50-59-årige kun er 12 pct. Denne udvikling vælter den traditionelle forestilling om et lineært karriereforløb, hvor erhvervserfaring måles i år og skubber os i stedet til at genoverveje, hvordan vi vurderer og bedst udnytter kompetencer på arbejdspladsen.

Det stiller nye krav til os ledere, som rækker ud over anerkendelse af traditionelle erfaringer. Vi skal i stedet skabe en ny tilgang til rekruttering og ledelse for at skabe en harmonisk integration af erfaring og teknologisk viden.

“ Vi ledere skal bygge bro mellem generationer. Ellers er der risiko for, at der opstår en videnskløft på arbejdsmarkedet, hvor viden og kompetencer inden for AI kun er tilgængelige for bestemte grupper

For mens ældre medarbejdere kan bidrage med dybdegående viden og et nuanceret syn på komplekse problemer, kan de yngre medarbejdere tilføre friske perspektiver, teknologiske færdigheder og innovativ tænkning.

Vi skal bygge bro

I min optik er det først og fremmest afgørende at lade Generation Z tage en større plads, end de gør nu, og lade dem vise den digitale vej. De sidder på en unik viden og erfaring, som de ældre generationer ikke har.

Når det er sagt, er jeg også godt klar over, at ældre generationer, der ikke har taget kunstig intelligens til sig, kan have delte meninger om, hvilken teknologi der skal prioriteres i virksomhederne. Og jeg er heller ikke blind for, at mange fra ældre generationer eksperimenterer med nye digitale værktøjer. Dog er det svært at følge med i samme tempo som Generation Z.

Derfor bør vi ledere også bygge bro mellem generationer. Ellers er der risiko for, at der opstår en videnskløft på arbejdsmarkedet, hvor viden og kompetencer inden for AI kun er tilgængelige for bestemte grupper. Med tiden vil kløften vokse sig større og blive en hindring for virksomhederne, da bestemte grupper af medarbejdere vil sakke bagud.

Det er således vigtigt at skabe et miljø, hvor erfarne medarbejdere og unge talenter kan udveksle viden og erfaring. For AI fungerer bedst sammen med mennesker med forskellige kompetencer. Det fremmer ikke kun teknologisk integration, men også gensidig læring.

Ventetid er ikke en luksus

Kunstig intelligens vil utvivlsomt forme erhvervslivet inden for få år, og indflydelsen vil være omfattende. For virksomhedslederne er ventetiden ikke en luksus – det er i stedet afgørende at handle nu.

Teknologien skrider hurtigt frem, og selvom Generation Z har en stor andel i det, er det os ledere, som har det afgørende ansvar for at navigere i og maksimere potentialet ved kunstig intelligens på arbejdsgangene.

Det er vores opgave at udforske og identificere områder, hvor AI kan integreres og forbedre effektivitet, produktivitet og innovation. Det kræver en åben og eksperimenterende tilgang, som tillader virksomhederne at tilpasse sig teknologiens fordele.

Samtidig må vi ikke glemme, at kunstig intelligens kommer med fordele, ulemper og ikke mindst bekymringer. Risici kan håndteres. Hvad virksomhederne ikke har tid til, er at vente.

Derfor skal vi udforske potentialet og lære fra Generation Z, alt imens vi sikrer stærk ledelse og klare strategier, som kan navigere os trygt og sikkert ind i en ny teknologisk æra.