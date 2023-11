AI Google skyder over 14 mia. kr. i Chat GPT-rival: Her er ugens AI-nyheder

Regeringer er dårligt forberedt på AI-konsekvenser, og derfor slår specialister alarm, G7-landene er blevet enige om et fælles sæt frivillige regler til at fremme sikker og troværdig AI, og danske musikere siger fra over for Chat GPT

Regeringer verden over er dårligt forberedt på AI, mener risikospecialister. Lige nu er ledere fra hele verden samlet i Storbritannien til AI-topmøde, hvor Teslas topchef, Elon Musk, blandt andre også deltager. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix