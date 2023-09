AI Novo smider 420 mio. i AI-startup, DI i opråb – her er de vigtigste AI-historier fra ugen

Amazon går ind i AI-kapløb med kæmpe investering, Novo følger trop og indgår samarbejde med AI-startup, og Lars Sandahl advarer mod at forspilde gylden AI-mulighed. Her er et overblik over ugens vigtigste AI-nyheder

Arkivfoto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix. Illustration: Michaël Dorbec