AI Du kender Chat GPT – her er fem AI-værktøjer, du bør kende

Siden lanceringen i 2022 har Chat GPT trukket rigeligt med overskrifter for dens evne til at hjælpe, optimere og til tider spilde brugernes tid. Det er dog langtfra det eneste brugbare værktøj, som den nye AI-bølge har kastet af sig. Her er fem værktøjer, der er værd at kende

Værktøjet Midjourney er her blevet bedt illustrere de følgende to udsagn: Financial news paper reader, ultra realistic, copenhagen denmark, photography Financial news paper reader, ultra realistic, young woman, copenhagen denmark, photography