AI Kun få danske medarbejdere frygter at miste job til AI

Mens medarbejdere ikke frygter at miste jobbet til kunstig intelligens, opfordrer Dansk Industri til, at virksomhederne hopper i arbejdstøjet og går i gang med at undersøge AI-muligheder

AI-værktøjer skal integreres og tænkes med i alle funktioner hos detailvirksomheden Matas. Foto: Simon Fals