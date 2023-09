HR-chef: “Derfor vil jeg aldrig bruge AI, når jeg skal ansætte folk”

Jeg bløder og ånder for tech. Alt, der kan gøre min hverdag lettere, er jeg den første til at adoptere. Men jeg vil ikke benytte AI i vores rekrutteringsproces hos Visma Dataløn og Proløn.

Vores rekrutteringssystem kan ellers sagtens screene og håndtere kandidater på vores vegne ved hjælp af AI. Men i min verden bør det stadig være mennesker, der ansætter mennesker. Når vi rekrutterer, er opgaven sammen med kandidaten at vurdere, om der er et match på værdier, kompetencer og motivation.

Når et menneske derfor investerer tid og energi i at søge en stilling hos os, så mener jeg, at det vil være respektløst at bruge AI til at sortere i feltet af kandidater. Vi vil som virksomhed i så fald fraskrive os et ansvar, som bør være vores.

Jeg er bevidst om, at vi som mennesker i udgangspunktet er biased, og et af argumenterne for at benytte AI er, at det kan være med til at minimere netop bias i udvælgelsesprocessen. Der er vi bare ikke endnu. AI kan agere lige så biased – og måske endda mere.

Det viste sig eksempelvis, at Amazons værktøj til rekruttering favoriserede mandlige kandidater, da det var blevet skabt på baggrund af mere maskulint formulerede input. Derudover vil min påstand være, at AI endnu ikke er i stand til at vurdere, om der vil være et match mellem kandidatens og virksomhedens værdier og kultur. Spørgsmålet er, om vi vil stå med et lige så godt sæt kandidater til stillingen ved brugen af AI? Det tvivler jeg stærkt på, som AI er i dag.

“ Der er noget ironisk i, at vi forsøger at matche mennesker, ved at en computer søger jobbet, og en computer screener og giver afslaget – det giver jo i bund og grund ikke mening

Ja, jeg kan utvivlsomt spare tid og være mere effektiv ved at benytte mig af AI, men vil jeg risikere at gå på kompromis med mine egne og min virksomheds værdier? Jeg vil i hvert fald under ingen omstændigheder gamble med kvaliteten af rekrutteringen og kandidatoplevelsen.

Vi skylder altid at behandle hinanden med respekt. Når vi rekrutterer, ansætter vi desuden ikke kun til vores virksomhed. Vi har også muligheden for at sende en masse ambassadører af sted gennem dem, der ikke kommer i betragtning til stillingen. Derfor er rekrutteringsprocessen så vigtig og bør være et hjertebarn for enhver virksomhed.

Den bedste kandidat

Men hvad med kandidaterne? Skal de så heller ikke gøre brug af AI, når de sender deres kandidatur i vores retning?

Det kan jeg ærligt ikke bebrejde dem, hvis de vælger at gøre. Vi har her et kæmpe ansvar som virksomhed. Der er tendens til, at vores ansøgningsprocesser er tunge og generiske, hvor vi beder kandidaterne om at investere en masse tid, uden at det er nødvendigt og giver værdi for hverken virksomheden eller kandidaten.

Det forsøger vi at gøre op med hos os. Vi har eksempelvis helt skrottet den “motiverede ansøgning”, da det viste sig, at den sjældent var så motiveret, når det kom til stykket, og derved gav begrænset værdi. I stedet beder vi om kandidaternes cv og giver mulighed for, at de ved fritekst kan skrive, hvad der motiverer dem ved stillingen, og samtidigt kan svare på et par fun facts om dem selv. Er det den optimale måde at få et indtryk af et andet menneske på?

Næppe, men Rom blev som bekendt ikke bygget på én enkelt dag. AI som Chat GPT bør dog være det endelige dødsstød til den klassiske ansøgning – og måske i virkeligheden også rekrutteringsprocessen, som vi kender den. Før handlede det om at skrive en ansøgning og have en skarp pen for at komme i betragtning. Nu handler det i stedet om, hvem der er bedst til at prompte i Chat GPT – og de kompetencer er ikke ensbetydende med, at vi har fat i den bedste kandidat.

Et ægte menneske

Der er i det hele taget noget ironisk i, at vi forsøger at matche mennesker, ved at en computer søger jobbet, og en computer screener og giver afslaget – det giver jo i bund og grund ikke mening. Når vi ansætter mennesker, vil jeg derfor gerne kommunikere med mennesker. Jeg vil mærke et helt og ægte menneske med personlighed og sjæl og ikke en AI-genereret udgave.

Uanset om kandidaterne vælger at søge stillinger hos os ved hjælp af AI, må jeg selv finde andre steder, hvor AI kan gøre min hverdag lettere. For det bliver ikke som en del af rekrutteringsprocessen for nu.