Debat | CBS-adjunkt: Chat GPT giver arbejdsstyrken helt nye muligheder – og virksomheder nye udfordringer

For et par måneder siden åbnede jeg den nyeste og bedste version af Chat GPT, GPT-4. Jeg ville teste dens evne til at bistå med en klassisk undervisningsopgave, nemlig at producere en fiktiv case til brug i undervisningen her på CBS.

På få klik og under ti minutter havde Chat GPT lavet en fremragende case på to sider, komplet med fiktive medarbejdercitater og en fabrikeret kontekst. Jeg brugte casen i undervisningen, og den var bedre end den case, jeg havde lavet selv og brugte sidste år.

I dag bruger jeg Chat GPT hver eneste dag, til både forskning, undervisning, og administrative opgaver. Min oplevelse er en del af en større trend: den stigende anvendelse af AI-baserede sprogmodeller som Chat GPT til mange forskellige formål af meget forskellige faggrupper. Denne udvikling repræsenterer et teknologisk paradigmeskift.

Tidligere var anvendelsen af AI næsten altid forbundet med omkostningstunge investeringer i infrastruktur og personale. I dag er denne barriere blevet nedbrudt. Enhver medarbejder, uanset deres tekniske kundskaber, kan nu med få klik og en internetforbindelse få adgang til de transformative fordele ved AI. Dette er demokratiseringen af kunstig intelligens i vores arbejdsliv.

Chat GPT’s alsidighed og tilgængelighed åbner op for denne nye form for teknologisk demokratisering i arbejdsstyrken. Med den rette tilgang kan denne type AI findes en plads i et væld af arbejdsroller. Alt fra marketing til forskning kan potentielt drage fordel af den. Jeg har selv oplevet, hvordan Chat GPT kan bruges til at forbedre produktiviteten og fremme kreativ tænkning i forskellige sammenhænge. Nøglen ligger i individuel eksperimentering, og det er op til hver enkelt medarbejder at finde ud af, hvordan denne type AI bedst kan implementeres i deres specifikke rolle.

Nye udfordringer

Trods dets mange fordele medfører integrationen af Chat GPT og lignende sprogmodeller nye udfordringer for virksomheder. En af de primære udfordringer er at navigere i det komplekse landskab af AI-brugsmuligheder for at finde ud af, hvordan teknologien bedst kan integreres i deres specifikke arbejdsrutiner. Dette kræver ikke kun teknologisk forståelse, men også strategisk tænkning og en åben dialog på tværs af hele organisationen.

En anden betydelig udfordring er at tackle spørgsmålet om etik og ansvarlighed i brugen af AI. Teknologi er et redskab, og ligesom ethvert andet redskab kan det misbruges. Det er derfor afgørende for virksomheder at sikre en ansvarlig brug af AI, både i forhold til deres egne medarbejdere og i forhold til de kunder og partnere, de interagerer med.

I lyset af disse udfordringer bliver virksomheders tilgang til implementeringen af AI afgørende. Det handler ikke kun om at opmuntre til eksperimentering, men også om at skabe en kultur, der fremmer ansvarlighed, videndeling og dialog omkring teknologiens potentialer og udfordringer.

Tre konkrete råd

Jeg har derfor tre konkrete råd til virksomheder, der overvejer Chat GPT bedst kan bruges i professionelt øjemed: Først og fremmest, tillad og opfordr til eksperimentering. At arbejde med Chat GPT er en læringsproces, og det er vigtigt at medarbejdere får plads og tid til at udforske og finde ud af, hvordan værktøjet bedst kan anvendes i deres specifikke arbejdsrolle.

For det andet, fremhæv værdien af videndeling. Som med enhver ny teknologi er det afgørende at skabe en kultur, hvor erfaringer og indsigter deles. Dette kan for eksempel gøres ved at oprette interne fora eller workshops, hvor medarbejdere kan udveksle erfaringer og bedste praksis.

Til sidst, sørg for at have klare retningslinjer for ansvarlig brug. Det er vigtigt at sikre, at AI-baserede værktøjer som Chat GPT anvendes på en etisk forsvarlig måde, der respekterer både lovgivningen og virksomhedens egne værdier. Retningslinjer skal omfatte både de opgaver, Chat GPT kan hjælpe med, og dem hvor brugen kan være mere problematisk.

Vi står i begyndelsen af en spændende tid, hvor AI som Chat GPT begynder at spille en rolle i vores professionelle hverdag. Virksomheder har en gylden mulighed for at forstå teknologiens potentialer og udfordringer og forberede deres medarbejdere på en fremtid, hvor AI bliver en integreret del af deres arbejdsrutiner. Det er klart, at virksomheder, der er i stand til at navigere i denne nye AI-æra, vil være bedre rustede til at imødekomme de kommende udfordringer og muligheder.