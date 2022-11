Pleasure VW-direktør om elektrificering af bilparken: “Det er vildt så hurtigt, det er gået i Danmark”

På bare tre år er el- og hybridbiler gået fra at udgøre to til 32 pct. af Volkswagens danske nybilsalg – og om yderligere to år vil mere end halvdelen af salget være elbiler, forklarer VW’s danske direktør Michael Ebeling