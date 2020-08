Martin Thorborgs liv blev besluttet som 11-årig. Han ville vise at 'fattige Martin' kunne lykkes: “Er det millionerne på kontoen, der beviser det? Jeg er fortsat i tvivl”

Martin Thorborg er vokset op med udsigt til Bagsværd Sø som det røde barn på en kostskole fuld af de bedre borgeres børn. Der tog han allerede som 11-årig en beslutning, der ville komme til præge resten af hans liv og medvirke til, at han i dag bor i en villa på havsiden af Strandvejen i Skodsborg og ikke i et hjem, der er belånt til langt op over skorstenen. Journalist Julie Moestrup tager med ham hjem til det Bagsværd, hvor de begge voksede op

