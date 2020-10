Ingen ved hvem Trine Dyrholm er

Ingen skal fortælle Trine Dyrholm, hvem hun er. Det ved hun ikke engang helt selv. Men hun ved, at hun søger mod fællesskabet, både privat og på filmsettet. For sammen med andre mennesker kan den ensomhed, vi alle bærer i os, føles som en lettere byrde

Papiret med nøje forberedte spørgsmål ligger på sofabordet mellem os. Her bliver det liggende. For det står lynhurtigt klart, at skal der komme bare et nogenlunde ok interview ud af de her to time...