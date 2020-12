Sofie Linde efter en tur i den offentlige tørretumbler: “Ryd op i de ældgamle og pilrådne strukturer”

Sofie Linde ser tilbage på et år, der har givet hende de største hug, men også den mest rørende støtte. Studieværten havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at det ville skabe så meget postyr at tale om ligestilling i 2020. Men som mor til en datter kunne hun ikke gøre andet

