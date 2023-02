Pleasure Skuespiller har sagt nej til “Vild med dans” to gange. Hun følte, at de kun spurgte, fordi hun er transkønnet

Hun er Danmarks eneste transkønnede skuespiller, og hun er træt af at være alene. Mød May Lifschitz, der gik fra Vejle til New York, fra internationale modeljob til Netflix – fra mand til kvinde. Og som hele vejen har insisteret på at flytte grænserne for, hvem der er plads til, på scenen og i verden