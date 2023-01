Pleasure Skøn skiferiestemning bag Solens Porte

Midt i et af verdens største skiområder, Les Portes du Soleil – eller Solens Porte – ligger Avoriaz. En børnevenlig designerby bygget som en af de første satellitbyer, der også gik op i stil. Og med de mange pister, der strækker sig mellem Frankrig og Schweiz, er her noget for alle