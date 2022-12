Pleasure Skattesmæk til firmabilister er ude af kontrol

Den omdiskuterede regel om, at en firmabil skal beskattes efter bilens aktuelle markedsværdi, udløser enorme skattesmæk til borgere, der hverken har mulighed for at klage eller anke afgørelsen. To identiske biler bliver beskattet helt forskelligt, viser Børsens gennemgang af 20 læseres firmabiler