Restaurant Alchemist rykker op i top fem over verdens bedste

De glade vindere af en plads på listen over verdens bedste restauranter. Foto: David Holbrook.

Ole Troelsø 20. jun. 2023 KL. 22.41

Ved 2023 prisoverrækkelsen i The Worlds 50 Best Restaurants-regi, er det netop bekendtgjort, at danske Restaurant Alchemist fortsætter den optur, der begyndte med restaurantens debut på listen i fjor