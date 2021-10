Han ville lave hormonfri prævention: Nu har han vundet designpris for en idé, der bygger på slim

Frederik Petursson Madsen er hverken forsker eller biolog, men kastede sig alligevel ud i opfindelsen af hormonfri prævention. Nu har han vundet en af verdens største designpriser for en idé, der bygger på slim

I 2014 begyndte Frederik Petursson Madsen at researche på et alternativ til hormonfri prævention, efter at hans daværende kæreste oplevede bivirkninger fra p-piller. Det ledte til opstarten af Cirq...