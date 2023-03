Pleasure På Frederiksberg jagede de “Hejremanden” væk. Men uden folk som ham drukner byen i dinner jazz og café latte

Det er outsiderne, som rykker ved vores holdninger og gør byerne levende at være i. Det skal vi lære os selv at huske, inden vi får renset vores omgivelser for folk, der stikker ud og giver os et andet blik på hverdagen