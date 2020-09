Hun vil forberede danskerne på den næste krise: "Jeg arbejder i skyggen, for at andre kan leve i solen"

Hun arbejder med kidnapning, afpresning og cyberangreb. Hun ved godt, at nogle dømmer hende, men det har hun fred med, for Susanne Skov Diemer har forberedt sig til den næste krise. For den kommer

Pleasure Eksklusivt for kunder