Pleasure Pragtvillaen ved Vejle Fjord ligger så naturskønt, at nordjysk par bankede på for at købe det

Karin Viballe Andersen og Kristian Andersen har boet ni forskellige steder, bygget nyt og bygget om, men da de så villaen ved Vejle Fjord, bankede de på hos ejeren for at få lov at købe den