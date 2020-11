Bliver Nomas burgerrestaurant verdens bedste?

Da Noma genåbnede efter forårets nedlukning, skete det med et brag. Deres burger tog den gastronomiske verden med storm, danskere i tusindvis strømmede til, og lige så pludseligt som burgeren kom, var den borte. Men nu er den snart tilbage for alvor

Eksklusivt for kunder

René Redzepi, som er vant til at kunne erobre den gastronomiske verdenspresses opmærksomhed, når han vil, var selv forbløffet over den opmærksomhed, det gav, at restaurantens genåbning i maj skete ...