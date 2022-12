Pleasure Netflix troede, de købte en ny “Pusher” – men Nicolas Winding Refn ville noget helt andet

For 17 år siden vendte Nicolas Winding Refn ryggen til dansk film. Nu er han tilbage som international stjerneinstruktør med kultfølge og en kunstnermyte så stærk, at man får lyst til at spørge: Hvad er virkelighed, og hvad er iscenesat? Men det er ikke sikkert, at instruktøren har lyst til at svare