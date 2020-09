De store influencere kunne få virksomheder til at falde milliarder i værdi: Nu satses der på de små

De seneste år har der været stadig større rift om influencere med 100.000-vis af følgere på de sociale medier. Men tiderne skifter, og nu er der fokus på dem med tæt og personlig kontakt til deres få følgere​​​​​​​​​​​​​​​

Der lød et gisp på børsmarkedet, da den amerikanske realitystjerne og influencer Kylie Jenner i 2018 skrev på Twitter, at hun ikke var begejstret for Snapchats nye design og derfor var holdt med at...