Pleasure Morten Breum dj’er for rigmænd, kendte og kongelige. Prisen for et bord: 260.000 kr.

Da hans danske musikkarriere var på sit højeste, pakkede Morten Breum kufferten og rejste til USA for at blive verdens bedste dj. I dag turnerer han kloden rundt og fører en opslidende tilværelse for at udleve sin drøm. På Ibiza mødte vi den danske dj og producer, der allerede som 13-årig opdagede sit særlige talent for at få folk til at danse