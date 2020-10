Modellen Josephine Skriver: “Mit mål er at gøre mit ansigt mere kendt end de mærker, jeg arbejder for”

Når Josephine Skriver møder op til en fotoskydning, betragter hun sig selv som et produkt, der er blevet plukket fra en hylde. Personlige følelser og holdninger efterlader hun ved døren, for ifølge den 27-årige danske topmodel er der ingen anden måde at overleve i en branche, hvor man konstant måles, vejes og findes for let, for høj, for kommerciel eller forkert. Med femårsplaner og en ekstrem arbejdsmoral har hun bygget et brand, der skal gøre hendes ansigt mere kendt end de mærker, der hyrer hende.

